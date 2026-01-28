Ολόκληρη η οικογένεια του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκε στη Θύρα 4 της Τούμπας, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τους επτά νεαρούς φιλάθλους που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Η χώρα πενθεί για τον άδικο χαμό επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν στη Γαλλία για να δουν από κοντά την ομάδα τους. Δυστυχώς, η μοίρα είχε άλλα σχέδια και οι νεαροί φίλοι του Δικεφάλου έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στη Ρουμανία. Το μεσημέρι της Τετάρτης (28/1), ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεος, τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των «αετόπουλων».

Ολόκληρη η οικογένεια του ΠΑΟΚ βρέθηκε στη Θύρα 4 της Τούμπας για να τιμήσει τη μνήμη των επτά φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Παρόντες ήταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ, με την Μαρία Γκοντσάρεβα να φθάνει πρώτη , το «παρών» έδωσαν όλα τα στελέχη της ΠΑΕ, ο πρώην πρόεδρος και ποδοσφαιριστής Θοδωρής Ζαγοράκης, καθώς και εκπρόσωποι των ακαδημιών και της ομάδας Β του ΠΑΟΚ. Στη Θύρα 4 έδωσαν το παρών επίσης ο Γιούρι Ζντοβτς με αντιπροσωπεία παικτών της ομάδας μπάσκετ, καθώς και μέλη των τμημάτων βόλεϊ και άλλων τμημάτων του Ερασιτέχνη.