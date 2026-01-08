Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε σημαντικές επιστροφές, με Πέλκα, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσή να μπαίνουν σε φουλ ρυθμούς, καθώς ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το κρίσιμο ματς στο Αγρίνιο.

Ο ΠΑΟΚ αφήνει για λίγο πίσω του το Κύπελλο Ελλάδας και στρέφει αποκλειστικά την προσοχή του στο πρωτάθλημα, με το παιχνίδι στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό να αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη μάχη της κορυφής της Super League 2025-26.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε λόγους να χαμογελάει στην πρώτη προπόνηση μετά το ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, καθώς μέτρησε σημαντικές επιστροφές.

Οι Δημήτρης Πέλκας, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Αντώνης Τσιφτσής προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα και τέθηκαν στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού, ενώ και ο Ανέστης Μύθου ακολούθησε πρόγραμμα επανένταξης.

Όλοι τους υπολογίζονται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, όπου ο ΠΑΟΚ ψάχνει το τρίποντο που θα τον κρατήσει κοντά στην πρώτη θέση.

Η προετοιμασία ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (08/01) στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να προσαρμόζεται στα δεδομένα του απαιτητικού αγώνα που προηγήθηκε. Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική ενδεκάδα απέναντι στον Ατρόμητο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης σε γυμναστήριο και πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν κανονικά στο γήπεδο.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, παιχνίδι κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και οικογενειακό διπλό, με το τεχνικό επιτελείο να ρίχνει από νωρίς το βάρος στη σωστή διαχείριση ενέργειας και στη συγκέντρωση, ενόψει ενός αγώνα που κρύβει παγίδες.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Ντέγιαν Λόβρεν συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Γίρι Παβλένκα και Λούκα Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία και παραμένουν εκτός πλάνων για την ώρα.

Ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί εκ νέου την Παρασκευή (09/01) στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει για το Αγρίνιο, με στόχο να δώσει συνέχεια στο πρωτάθλημα και να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα τον κρατήσει γερά μέσα στη διεκδίκηση της κορυφής.