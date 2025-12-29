Ο Παναθηναϊκός με τον Σωτήρη Κοντούρη έφτασε τις 45 μεταγραφές Ελλήνων παικτών στην εποχή Αλαφούζου. Λίγοι, όμως, ήταν αυτοί που ξεχώρισαν και είχαν διάρκεια στην ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός είναι προφανές τα τελευταία χρόνια ότι προσπαθεί να ενισχύσει το ελληνικό του στοιχείο και ο Σωτήρης Κοντούρης, ένας ταλαντούχος μέσος είναι μέρος αυτού του πλάνου.

Το πρόβλημα για το τριφύλλι είναι ότι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την Ακαδημία του, δεν επένδυσε στα τμήματα υποδομής κι έτσι για να έχει Έλληνα παίκτη, έπρεπε ή να πληρώσει άλλη ομάδα ή να πάρει κάποιον ελεύθερο.

Με τον Κοντούρη, οι «πράσινοι» έφτασαν τις 45 μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών επί εποχής Γιάννη Αλαφούζου. Δεν είναι λίγοι ασφαλώς. Σ' αυτούς υπολογίζονται και ορισμένοι ομογενείς, οι οποίοι δεν είχαν αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα νωρίτερα, όπως ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, που γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία και ήρθε από την ρωσική Αλάνια, ο Μαρκ Σιφναίος, που γεννήθηκε στο Άμστερνταμ και ήρθε από την ινδική Γκόα, ο Ελληνοαυστραλός Αρμενάκας από την Ουντινέζε και φυσικά ο αείμνηστος Τζορτζ Μπάλντοκ από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, που ήταν και διεθνής.

Τα οικονομικά προβλήματα, βέβαια, που είχε ο σύλλογος, μέχρι να αρχίσει από το 2022 σταδιακά ν' ανεβάζει το μπάτζετ, ήταν πολλά. Δύσκολα μπορούσε να ανταγωνιστεί άλλες ελληνικές ομάδες στην αγορά κάποιων ποιοτικών Ελλήνων. Επιπλέον, με τις συνθήκες που επικρατούσαν υπήρχαν ποδοσφαιριστές που προτιμούσαν να πάρουν μεταγραφή σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ, ενώ όπως αναφέραμε και η Ακαδημία δεν έβγαζε παίκτες, όπως στο παρελθόν.

Η άφιξη διεθνών

Τα τελευταία χρόνια αυτό άλλαξε. Ο Τάσος Μπακασέτας επέλεξε να γυρίσει για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ανέβασε και τα συμβόλαια για να πείσει καλούς Έλληνες παίκτες να φορέσουν τη φανέλα με το τριφύλλι. Ο Μανώλης Σιώπης γύρισε για τον Παναθηναϊκό, ο Γιώργος Κυριακόπουλος το ίδιο. Ο Μπάλντοκ επίσης επέλεξε το τριφύλλι.

Το τελευταίο δίμηνο ο Παναθηναϊκός νίκησε κάθε ενδιαφερόμενο κι απέκτησε τους Τεττέ, Παντελίδη, Κοντούρη. Ο πρώτος είναι ήδη διεθνείς, ο Παντελίδης κλήθηκε, αλλά δεν έχει παίξει στην Ανδρών και πλέον ελπίζει να βρεθεί στην Ανδρών ο Κοντούρης.

Από τις σημαντικές μεταγραφές Ελλήνων παικτών, που έπαιξαν στην Εθνική και για διάφορους λόγους δεν κατάφεραν να δώσουν τα αναμενόμενα, στη δική του εποχή ο καθένας, είναι οι Λημνιός, Κολοβός, Ταυλαρίδης.

Η επιστροφή των δικών του παιδιών

Σ' αυτές τις μεταγραφές Ελλήνων επί εποχής Γιάννη Αλαφούζου υπολογίζονται και οι Νίνης, Μαυρίας. Δύο παιδιά που βγήκαν από την Ακαδημία του. Ο πρώτος έφυγε σε μία δύσκολη εποχή για τον σύλλογο, ενώ και ο Μαυρίας παραχωρήθηκε στη Σάντερλαντ για 3 εκατ. ευρώ. Όταν γύρισαν για διάφορους λόγους ο καθένας, δεν μπόρεσαν να βγάλουν την ποιότητά τους στο χορτάρι.

Αυτοί που ξεχώρισαν

Μέχρι στιγμής είναι λίγοι οι Έλληνες παίκτες που μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι ξεχώρισαν. Ο Νίκος Καρέλης είναι ο πρώτος. Έκανε τρομερά πράγματα με τον Μάρκους Μπεργκ και πουλήθηκε στη Γκενκ. Θα μπορούσε αν δεν ήταν άτυχος με τον πρώτο σοβαρό τραυματισμό, τη ρήξη χιαστού στο Βέλγιο, να έχει άλλη διαδρομή. Στη συνέχεια υπέστη τον ίδιο τραυματισμό και δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει σε υψηλό επίπεδο, μ' εξαίρερη το νταμπλ της σεζόν 2018-19 με τον ΠΑΟΚ. Έφερε, όμως, χρήματα στον Παναθηναϊκό και ήταν η πρώτη ελληνική μεταγραφή του Αλαφούζου που δικαίωσε τις προσδοκίες.

Μαζί με τον Καρέλη το 2013 ήρθε και ο Βίκτων Κλωναρίδης, ο οποίος νωρίτερα είχε παίξει στην ΑΕΚ. Με 123 αγώνες και 29 γκολ δεν ήταν αποτυχημένη επιλογή. Υπήρχαν στιγμές που έμοιαζε να μην μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω, όμως, είχε τον ρόλο του σε μία περίοδο αναδιοργάνωσης του συλλόγου. Όταν φούντωσαν τα οικονομικά προβλήματα χάθηκε.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήρθε με τον αδερφό του Παναγιώτη, την περίοδο του Αντρέα Στραματσόνι. Ο διεθνής τερματοφύλακας, αν και αρχικά δεν είχε ρόλο, εξελίχθηκε και πουλήθηκε στη Μπενφίκα τον Γενάρη του 2018. Λόγω της κατάστασης του Παναθηναϊκού με δύο εκατ. ευρώ, πολύ λιγότερα της αξίας του.

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ήταν η πρώτη επιλογή του Μαρίνου Ουζουνίδη. Ο διεθνής μέσος ήταν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του Παναθηναϊκού, πήρε ένα Κύπελλο και θα μπορούσε να στεφθεί και πρωταθλητής το 2023, αλλά δεν τα κατάφερε το τριφύλλι. Ασφαλώς ήταν σε αυτούς που ξεχώρισαν με 174 συμμετοχές συνολικά.

Ο Φώτης Ιωαννίδης αποκτήθηκε από τον Λεβαδειακό ως ένα ταλέντο. Έγινε από τους πλέον επιδραστικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας και πλέον είναι και η ακριβότερη πώληση του συλλόγου. Ο Γιώργος Νίκας για παράδειγμα, που ήρθε με τις ίδιες προσδοκίες από τον Λεβαδειακό, δεν κατάφερε να καθιερωθεί.

Ο Γιάννης Κώτσιρας ήταν από τις πρώτες μεταγραφές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο 33χρονος παίκτης δεν ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά, αλλά σε σεζόν που ο Παναθηναϊκός είχε μεταπτώσεις, έπαιζε αξιοπρεπώς. Έδωσε το 100% και με 149 συμμετοχές παραμένει ένας σταθερός παίκτης.

Ο Τάσος Μπακασέτας και οι Μανώλης Σιώπης, Γιώργος Κυριακόπουλος, είναι βασικά στελέχη της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ. Ο πρώτος είναι αρχηγός της Εθνικής και φυσικά μόνο περαστικοί δεν θεωρούνται. Στο τέλος της συνεργασίας τους με τον Παναθηναϊκό, που έχει πολλά προβλήματα εδώ και δύο χρόνια με συνεχόμενες αλλαγές προπονητών, ασφαλώς δεν έχουν δώσει το μάξιμουμ, αλλά είναι ποιοτικοί Έλληνες παίκτες.

Οι ελληνικές μεταγραφές του Αλαφούζου

2012-13: Θανάσης Ντίνας (Παναχαϊκή), Παναγιώτης Σπυρόπουλος (Πανιώνιος) συν τον ομογενή Κώστα Μπαρμπαρούση (Αλάνια).

2013-14: Νίκος Καρέλης (Άμκαρ), Βίκτωρ Κλωναρίδης (Λιλ), Γιώργος Κουτρουμπής (ΑΕΚ).

2014-15: Στάθης Ταυλαρίδης (Ατρόμητος), Χρήστος Μπούρμπος (ΟΦΗ), Χάρης Μαυρίας (Σάντερλαντ), Σωτήρης Νίνης (ελεύθερος).

2015-16: Στέφανος Ευαγγέλου (Πανιώνιος), Νίκος Γιαννακόπουλος (Πανιώνιος), Νίκος Καλτσάς (Βέροια), Παναγιώτης Βλαχοδήμος (ελεύθερος), Οδυσσέας Βλαχοδήμος (Στουτγκάρδη).

2016-17: Δημήτρης Κουρμπέλης (Αστέρας Aktor).

2017-18: Σωκράτης Διούδης (Άρης), Γιάννης Μυστακίδης (ΠΑΟΚ), Βαγγέλης Οικονόμου (Πανιώνιος), Δημήτρης Κολοβέτσιος (ΑΕΚ), Φάνης Τζανδάρης (Ολυμπιακός), Τάσος Αυλωνίτης (Χαρτς), Έργκις Κάτσε (ΠΑΟΚ).

2018-19: Νίκος Βέργος (Ολυμπιακός), Αργύρης Καμπετσής (Ντόρτμουντ), Επαμεινώνδας Παντελάκης (Ολυμπιακός-Χανιά), Αχιλλέας Πούγγουρας (ΠΑΟΚ), Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης (Μπρέντφορντ), Δημοσθένης Χατζάρας (Αναγέννη Καρδίτσας, δόθηκε άμεσα δανεικός στη Σπάρτη). Ήρθαν και οι ομογενείς Μαρκ Σιφναίος (Γκόα), Παναγιώτης Αρμενάκας (Ουντινέζε).

2019-20: Δημήτρης Κολοβός (Ομόνοια).

2020-21: Φώτης Ιωαννίδης (Λεβαδειακός).

2021-22: Γιάννης Κώτσιρας (Αστέρας Aktor).

2022-23: Γιούρι Λοντίγκιν (ΠΑΣ Γιάννινα).

2023-24: Τάσος Μπακασέτας (Τραμπζονσπόρ), Δημήτρης Λημνιός (Κολωνία), Γιώργος Νίκας (Λεβαδειακός).

2024-25: Μανώλης Σιώπης (Κάρντιφ). Ήρθε και ο αδικοχαμένος ομογενής Τζορτζ Μπάλντοκ ελεύθερος από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

2025-26: Γιώργος Κυριακόπουλος (Μόντσα), Κωνσταντίνος Κότσαρης (Καλαμάτα), Παύλος Παντελίδης (Κηφισιά), Ανδρέας Τετέη (Κηφισιά), Σωτήρης Κοντούρης (Παναιτωλικός).