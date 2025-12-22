Η περίπτωση του Μάρτιν Χόνγκλα δεν είναι καθόλου απλή, σαφέστατα όμως βρίσκεται μεταξύ αυτών που εξετάζει ο Ρούμπεν Ρέγες ο οποίος βλέπει και τις υπόλοιπες επιλογές του…

Αν οι επιστροφές βασικών ποδοσφαιριστών αποτελούν προϋπόθεση επιστροφής συνθηκών κανονικότητας στον Άρη, το ίδιο ισχύει και με την ενίσχυση του γκρουπ με την προσθήκη ποδοσφαιριστών στοιχείων που δεν διαθέτουν οι υπάρχοντες. Ήδη ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε δύο φορές για τη συγκεκριμένη αναγκαιότητα. Αναφέρθηκε στις εισηγήσεις που ήδη έχει καταθέσει, περιγράφοντας παράλληλα την περίπλοκη μεταγραφική περίοδο του χειμώνα, όπως και τις ανάγκες που έχει ο Άρης προς την κατεύθυνση βελτίωσης της εικόνας του και συγκέντρωσης των βαθμών που χρειάζεται έως το τέλος της κανονικής διάρκειας και πριν τα Playoff.

Πρόσφατα, ισπανική ιστοσελίδα επανέφερε την περίπτωση του Μάρτιν Χόνγκλα, τονίζοντας ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές (Άρης, Γρανάδα και ποδοσφαιριστής) μπήκαν σε νέα διαδικασία επαφών. Οι πρώτες έγιναν το περασμένο καλοκαίρι, λόγω όμως και των γραφειοκρατικών ζητημάτων που δεν κατάφερε να ξεπεράσει η πλευρά του παίκτη, δεν ολοκληρώθηκε η προφορική συμφωνία.

Όπως τότε, έτσι και τώρα η ισπανική ομάδα δεν έχει σκοπό να «νοικιάσει» τον παίκτη με το αζημίωτο. Συν τοις άλλοις, έχει να σκεφτεί την ύπαρξη ενός υψηλού συμβολαίου για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μέτρησε ελάχιστες συμμετοχές στον πρώτο γύρο της LaLiga 2. Συνεπώς, πρόκειται για μια υπόθεση η οποία είναι περίπλοκη. Ουσιαστικά συμπεράσματα θα βγουν στη διάρκεια του ταξιδιού του Ρούμπεν Ρέγες στην Ισπανία καθώς ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης προβλέπεται να έχει επαφές για το συγκεκριμένο ζήτημα, εξετάζοντας παράλληλα και τις υπόλοιπες επιλογές του έχοντας σκοπό να πάει σε πιο safe λύσεις.

Πηγαίνοντας στην περίπτωση του Κάρλος Γκρουέσο του οποίου το συμβόλαιο με τη Λίγκα ντε Κίτο ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου, στο προηγούμενο διάστημα είχε κυκλοφορήσει ως φήμη ένας νέος κύκλος επαφών του Άρη με τον 30χρονο μέσο. Σύμφωνα με τα media του Ισημερινού, ο έμπειρος μέσος έκανε αρκετά καλή σεζόν συμβάλλοντας στην επίτευξη του αγωνιστικού στόχου με την άμεση πρόκριση στους ομίλους του Κόπα Λιμπερταδόρες 2026. Το περασμένο καλοκαίρι, ο Γκρουέσο είχε συμφωνήσει προφορικά με τον Άρη αλλά εισέπραξε την άρνηση της Λίγκα ντε Κίτο στην επιθυμία αποχώρησης.

Σήμερα (22/12) ο πρόεδρος της ομάδας από τον Ισημερινό, Ιζαάκ Άλβαρες, έβαλε την υπόθεση του Γκρουέσο σε καθεστώς προτεραιότητας καθώς με δηλώσεις του σημείωσε ότι θα επιδιώξει την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον 30χρονο ανασταλτικό μέσο. Ωστόσο, ο παίκτης φέρεται να βρίσκεται μια ανάσα από την υπογραφή συμβολαίου με τη μεξικανική Σάντος Λαγκούνα, σύμφωνα με τα τοπικά Media.

