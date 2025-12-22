Ο Κ. Νικολακόπουλος εκφράζει μέσα από το blog του στο gazzetta κάποιες απορίες του σε επίπεδο διαχείρισης στον Ολυμπιακό.

Ειλικρινά έχω μία απορία…

Ο Ολυμπιακός είχε παίξει την περασμένη Κυριακή με τον Άρη στο Χαριλάου, μία πάντα σκληρή έδρα. Και δη είχε παίξει λίγες ημέρες μετά το παιχνίδι του στο πλαστικό γήπεδο της μακρινής Αστάνα με την Καϊράτ για το Τσάμπιονς Λιγκ. Και ήξερε ότι είχε να δώσει ένα άλλο ματς με σκληροτράχηλο αντίπαλο, την Κηφισιά. Ενδιάμεσα δε είχε κι ένα ματς Κυπέλλου με τον Ηρακλή, την Τετάρτη.

Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω γιατί έπρεπε να παίξουν πέντε βασικοί παίκτες στο ματς του Κυπέλλου και δη απέναντι στις ρεζέρβες του Ηρακλή. Τι κέρδισε ο Ολυμπιακός που έπαιξαν (και δη 67 λεπτά ο καθένας) ο Ποντένσε, ο Ρόντινεϊ, ο Τσικίνιο, ο Ορτέγκα κι ο Γιάρεμτσουκ σε ένα τέτοιο παιχνίδι Κυπέλλου, στο οποίο του αρκούσε μία νίκη και με μισό-μηδέν για να τερμάτιζε πρώτος στη League phase της διοργάνωσης;

Αυτό που «κέρδισε» ήταν…

Πρώτον, να επιδεινωθεί η κατάσταση του Ποντένσε, που είχε φάει μία κλοτσιά στο Χαριλάου, και τελικά να χάσει το ματς με την Κηφισιά, στο οποίο η απουσία του ήταν αισθητή.

Δεύτερον, να έχει σχεδόν μηδενική φρεσκάδα στο παιχνίδι του το Σάββατο ο Ρόντινεϊ, που σε ένα μήνα γίνεται 34.

Τρίτον, να είναι επιβαρυμμένοι κι ο Ορτέγκα με τον Τσικίνιο με 67 λεπτά παιχνιδιού την Τετάρτη, ενώ είχαν πολύ πιο σημαντικό παιχνίδι πρωταθλήματος το Σάββατο.

Για τη συμμετοχή του Γιάρεμτσουκ στον αγώνα με τον Ηρακλή δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα, υπό την έννοια ότι έπρεπε να πάρει χρόνο γιατί υπολογίζεται ως αντι Ελ Κααμπί και τη φετινή σεζόν έχει παίξει λίγο λόγω της περιπέτειας με τον τραυματισμό του κι άρα έπρεπε να βρει ρυθμό.

Απλά είναι κάποια πράγματα που δεν μοιάζει να αποτελούν και αυτό που λέμε παράδειγμα διαχείρισης. Όπως και το ότι ο Ελ Κααμπί βρίσκεται στο Κόπα Άφρικα κι όταν θα γυρίσει θα είναι ακόμη στο όριο καρτών, ενώ αν δέχονταν μία κίτρινη στο Χαριλάου θα είχε ήδη εκτίσει την ποινή του αυτή την στιγμή.

Άσχετο: Το παιχνίδι με την Κηφισιά θα μπορούσε να εξελιχθεί ακόμη χειρότερα για τον Ολυμπιακό, εάν ο Ρέτσος δεν σταματούσε τον Πόμπο στο 100ο λεπτό μέσα στην περιοχή του Τζολάκη, με τον Ισπανό άσο να έχει προηγουμένως πλαγιοκοπήσει την «ερυθρόλευκη» άμυνα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ό,τι είχαμε δει από τον Γιάρεμτσουκ στα παιχνίδια Κυπέλλου με την Σύρο και με τον Ηρακλή, το ίδιο είδαμε και το Σάββατο με την Κηφισιά. Όπως είχε χάσει ένα κάρο ευκαιρίες και με πιο εύκολους αντιπάλους, το ίδιο συνέβη και τώρα με τον πιο δύσκολο αντίπαλο. Απλά τότε, στο Κύπελλο, είχε καταφέρει και είχε βάλει από ένα γκολ, το τέταρτο στο 5-2 και το πέμπτο στο 6-0…

Στο παιχνίδι για το πρωτάθλημα είχε τέσσερις ευκαιρίες για γκολ ο Ουκρανός φορ και δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει καμία, για να επιβεβαιωθεί ότι δεν έχει βρει ακόμη τη ρέντα του. Είναι μέσα στις φάσεις, αλλά δεν περνάει καλό φεγγάρι και απόντος του Ελ Κααμπί αυτό δεν είναι καλό.

Απλά ο Γιάρεμτσουκ, που είναι εντυπωσιακός φορ και σε όλους μας αρέσει (θυμηθείτε τι ωραία βγήκε από δεξιά και μπούκαρε στην περιοχή στο α΄ ημίχρονο) πρέπει να γίνει πιο ομαδικός παίκτης. Όπως «έσπασε» ωραία την μπάλα στον Στρεφέτσα σε εκείνη την ευκαιρία που έχασε ο Βραζιλιάνος, το ίδιο πρέπει να κάνει και σε άλλες στιγμές.

Δεν μπορεί μόνο να σουτάρει ο σέντερ φορ. Πρέπει να δίνει και ασίστ, να συνεργάζεται, να συνδυάζεται. Ο Ουκρανός δίνει την εντύπωση ότι το εκβιάζει το γκολ. Και την έκβαση την ξέρουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Τόσο και αργεί να έρθει το γκολ.

