Στο 48ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ ο Γιόβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά αλλά έπειτα από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Ο Λούκα Γιόβιτς σε 48 λεπτά παιχνιδιού στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια είχε ένα χαμένο πέναλτι και δυο γκολ που ακυρώθηκαν! Το πρώτο δεν μέτρησε για φάουλ του Μαρίν στο Λίλο και το δεύτερο για οριακό οφσάιντ στον ίδιο.

Στο 48ο λεπτό ο Μάνταλος εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Γιόβιτς κέρδισε άπαντες στον αέρα, πήρε σκαστή κεφαλιά και νίκησε τον Λίλο. Παρόλο που το γκολ μέτρησε σε πρώτο χρόνο ακυρώθηκεκ έπειτα από παρέμβαση του VAR, μέσω της τεχνολογίας του ημιαυτόματου οφσάιντ.

Αξιοσημείωτο πως στο 31' ο Λιούμπισιτς με προβολή είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από κεφαλιά πάσα του εκτεθειμένου Γιόβιτς, όμως η φάση ήταν πιο ξεκάθαρη και το γκολ είχε ακυρωθεί εξ αρχής.