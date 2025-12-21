Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν απόλυτα ικανοποιημένος για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος, όχι μόνο για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, αλλά και για την εικόνα της ομάδας του.

Αναλτικά όσα είπε μετά το ματς:

«Ήταν κορυφαίο παιχνίδι, όλα αυτά τα ντέρμπι μας δίνουν μεγάλη αυτοπεποίθηση και αφοσίωση. Όταν είμαστε μαζί και παλεύουμε μαζί μπορούμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα.

Με όλο μου τον σεβασμό στον αντίπαλο θα έπρεπε να βάλουμε κι άλλα γκολ. Εϊχαμε πολλές ευκαιρίες. Υπάρχει μία μικρή… απογοήτευση, γιατί δεν σκοράραμε παραπάνω γκολ. Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά για το μέλλον. Είναι μία δύσκολη περίοδος για εμάς, με τα ντέρμπι, την Ευρώπη και τους τραυματισμούς».

Για το τι έχει αλλάξει φέτος και η ομάδα του κερδίζει τα ντέρμπι: «Το 2025 έχουμε κερδίσει όλα τα ντέρμπι… Ήταν μία φανταστική χρονιά, δεν θέλω να επικεντρωθώ σε αυτό. Απλά θέλω να είμαστε ενωμένοι».

Οι ευχές του για την ομάδα: «Να ξεκουραστούν στις διακοπές και να επιστρέψουν σαν… τρελοί για να δουλέψουμε και να κερδίσουμε τα ματς. Να έχουμε την ίδια συγκέντρωση και την ίδια αντιμετώπιση σε όλα τα παιχνίδια, όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση, το πρόγραμμα και οι απουσίες».