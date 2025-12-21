Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε και τον Γεντβάι στο αρχικό σχήμα και τον Καλάμπρια. Ο Ιταλός λογικά θα παίξει αριστερό μπακ και ο Κροάτης δεξί μπακ, όπως και στο ματς της Λεωφόρου.
Εκτός κι αν ο Γεντβάι παίξει τρίτος στόπερ ο Καλάμπρια δεξί φουλ μπακ χαφ και ο Ζαρουρί αριστερό φουλ μπακ χαφ.
Στο τέρμα θα είναι ο Κότσαρης, βέβαια, αφού ο Λαφόν είναι στην εθνική του ομάδα για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Όπως αναφέραμε, θα ξεκινήσουν Καλάμπρια και Γεντβάι.
Στόπερ θα είναι οι Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά. Στα χαφ θα παίξουν οι Τσιριβέγια, Σιώπης και πιο μπροστά ο Μπακασέτας.
Δεξιά στην επίθεση θα είναι ο Τετέ και ο Ζαρουρί θα φανεί τι ρόλο θα έχει κι αν θα πλαισιώνει τον Σφιντέρσκι.
Starting XI vs PAOK #Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/utFPlSsM3M— Panathinaikos F.C. (@paofc_) December 21, 2025
Στον πάγκο του Παναθηναϊκού είναι οι Σταμέλλος, Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τσέριν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς.
