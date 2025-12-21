Η ενδεκάδα που επέλεξε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε και τον Γεντβάι στο αρχικό σχήμα και τον Καλάμπρια. Ο Ιταλός λογικά θα παίξει αριστερό μπακ και ο Κροάτης δεξί μπακ, όπως και στο ματς της Λεωφόρου.

Εκτός κι αν ο Γεντβάι παίξει τρίτος στόπερ ο Καλάμπρια δεξί φουλ μπακ χαφ και ο Ζαρουρί αριστερό φουλ μπακ χαφ.

Στο τέρμα θα είναι ο Κότσαρης, βέβαια, αφού ο Λαφόν είναι στην εθνική του ομάδα για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Όπως αναφέραμε, θα ξεκινήσουν Καλάμπρια και Γεντβάι.

Στόπερ θα είναι οι Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά. Στα χαφ θα παίξουν οι Τσιριβέγια, Σιώπης και πιο μπροστά ο Μπακασέτας.

Δεξιά στην επίθεση θα είναι ο Τετέ και ο Ζαρουρί θα φανεί τι ρόλο θα έχει κι αν θα πλαισιώνει τον Σφιντέρσκι.



Στον πάγκο του Παναθηναϊκού είναι οι Σταμέλλος, Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τσέριν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς.