Ολυμπιακός: Γιατί καλός κι όχι πολύ καλός…

Ο Κ. Νικολακόπουλος βαθμολογεί μέσα από το blog του στο gazzetta έναν παίκτη του Ολυμπιακού σε ένα δύσκολο τεστ.

Ήταν ίσως το πιο σκληρό τεστ για τον Καλογερόπουλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Χαριλάου με τον σκληροτράχηλο Άρη.

Τον είχαμε δει τον 21χρονο κεντρικό αμυντικό κι ένα ημίχρονο στο Αγρίνιο (1-0), ένα 90λεπτο στη Σύρο (5-2) κι ένα 25λεπτο με τον ΟΦΗ (3-0). Αλλά τώρα ήταν για πρώτη φορά βασικός σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας και δη σε αγώνα πρωταθλήματος, αν μη τι άλλο δύσκολο, όπως άλλωστε αποδείχθηκε. Με τον ίδιο και τον Πιρόλα να έχουν να αντιμετωπίσουν έναν καθαρόαιμο γκολτζή, τον πρώτο σκόρερ της Λίγκας πρόπερσι και δεύτερο πέρυσι Μορόν, πεσμένο στη φετινή σεζόν, αλλά πολύ καλό στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ποια είναι η αξιολόγηση που τουλάχιστον εγώ μπορώ να του κάνω του Καλογερόπουλου; Σίγουρα όχι αρνητική. Θα την έλεγα καλή. Ξεκάθαρα όμως όχι πολύ καλή.

Καλή κυρίως γιατί είχε τέσσερις σημαντικές επεμβάσεις, ψηλά και χαμηλά, μέσα στις οποίες και το μπλοκάρισμα ενός πολύ επικίνδυνου σουτ αντίπαλου. Αλλά και γιατί πήρε καμιά δεκαριά κεφαλιές, τον είδαμε συχνά να πιέζει ψηλά και να κόβει, κι έβγαλε μία καλή βαθιά πάσα μπροστά. Αυτά, ως δεξιός στόπερ, έχοντας δίπλα του έναν δεξιό μπακ, τον Κοστίνια, που μόνο σε καλή βραδιά δεν ήταν.

Η αξιολόγηση δεν μπορεί να είναι ωστόσο, πολύ καλή γιατί έκανε λάθη, κι όχι για πρώτη φορά. Και αναφέρομαι και σε ορισμένες όχι σωστές πάσες, αλλά κυρίως σε δύο άσχημα διωξίματα της μπάλας, εκ των οποίων το ένα τόσο κακό, που προκάλεσε εν τέλει ευκαιρία του Άρη, εκείνη την κεφαλιά του Γένσεν ελάχιστα άουτ, σε μία φάση στην οποία ο Καλογερόπουλος με τον Κοστίνια ούτε σωστά τον μάρκαραν, ούτε έπαιξαν σωστά το οφσάϊντ (ίσα ίσα τον κάλυψαν κι οι δύο). Και σε άλλη μία φάση, σε μία σέντρα από αριστερά, ο νεαρός αμυντικός δεν πήρε καλή θέση και δεν έκοψε, με συνέπεια ο Άρης να έχει σουτ από καλή θέση, άσχετα αν αστόχησε.

Ο Καλογερόπουλος θα μπορούσε να κερδίσει τις εντυπώσεις, φυσικά, εάν σκόραρε σε μία από τις δύο κεφαλιές τις οποίες είχε από καλές έως πολύ καλές θέσεις, ιδίως την πρώτη. Υπέρ του είναι που πήρε τις κεφαλιές, υπέρ του δεν είναι που έβαλε άσχημα το κεφάλι του, κάτι που μάλλον το είπε κι ο ίδιος στον…εαυτό του, αφού τον είδαμε μετά τη δεύτερη (εκείνη πολύ άστοχη) κεφαλιά να κτυπάει με το χέρι το κούτελο του!

Η γενική εικόνα που σχηματίζουμε από τον αρχηγό της Εθνικής Ελπίδων είναι ότι πρόκειται για στόπερ με ικανότητες και προοπτική. Πού μπορεί να φτάσει, δεν μπορούμε εύκολα να το διακρίνουμε. Έχει θέμα με αρκετές τοποθετήσεις του κι αυτό μόνο ασήμαντο δεν είναι. Η εμπειρία, μέσα από τα παιχνίδια, θα τον βοηθήσει.

Νομίζω ότι την ευκαιρία που πήρε, μέσα από την παρουσία του σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια, συνολικά για σχεδόν τρία 90λεπτα, δεν την έχασε. Όμως, για να πω ότι ήταν πολύ πειστικός, δεν μπορώ να το πω. Σίγουρα δείχνει πιο έτοιμος από τον Μάντσα, με τον οποίο είναι στην ίδια ηλικία. Όχι παράλογα, καθώς μιλάμε για ένα παιδί από την Βραζιλία, που έρχεται στην Ευρώπη, έχοντας λίγες παραστάσεις ακόμη και στην πατρίδα του, σε αντίθεση με το Ελληνόπουλο, που εκτός των άλλων ξέρει καλά τον Ολυμπιακό.

Η αίσθηση μου, πάντως, είναι ότι εάν ο Μεντιλίμπαρ χρειαστεί στόπερ σε κάποια ματς, τον Καλογερόπουλο θα προτιμήσει κι όχι τον Μάντσα.

Άσχετο: Σε δύο έδρες δεν έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο. Σε τρία ματς στο Χαριλάου έχει δύο ισοπαλίες (1-1, 0-0) και μία ήττα (1-2). Και σε δύο ματς στη Λεωφόρο έχει δύο ισοπαλίες (2-2, 1-1), ισοφαρίζοντας και τις δύο φορές με γκολ στα τελευταία λεπτά. Σε κανένα από αυτά τα πέντε παιχνίδια δεν μπόρεσε να ανοίξει το σκορ. Η αχίλλειος πτέρνα της ομάδας του, να μην μπορεί εύκολα να πάρει ένα μεγάλο παιχνίδι, αν δεν προηγηθεί στο σκορ.

Έκανε ωραία πράγματα ο Μουζακίτης και στο Χαριλάου. Είχε και καλά κλεψίματα και κοψίματα, αλλά και καλές πάσες από τις οποίες ξεκίνησαν ευκαιρίες του Ολυμπιακού, με αποκορύφωμα φυσικά τη μεγάλη φάση του Έσε στο 85’. Έχει την εξυπνάδα στην πάσα, αλλά και την ικανότητα να κόβει η, να κλέβει και να δίνει άμεσα και σωστή μπαλιά.

Νομίζω, όμως, ότι πρέπει σταδιακά να αρχίσει να βελτιώνεται σε κάποια πράγματα, για να ανέβει κι άλλο επίπεδο. Διότι, για παράδειγμα, ενώ έχει καλό αριστερό πόδι, οι σέντρες του ελάχιστες φορές είναι επιτυχημένες. Προσέξτε, δεν λέω ότι δεν έχει καλές ασίστ. Σέντρες δεν έχει καλές. Κι ακόμη και τα κτυπήματα του στα κόρνερ και στα φάουλ, καλά δεν τα λες με τίποτα. Είναι ζήτημα αν θυμάμαι δύο καλά φέτος.

Το δε άλλο που πρέπει να φτιάξει, είναι να προσπαθεί περισσότερο να μην χάνει εύκολα μπάλες στο κέντρο. Διότι έτσι τι γίνεται-θα κάνει φάουλ για να διορθώσει το λάθος του και θα πάρει κάρτα. Το έκανε μία φορά κι έκοψε την αντεπίθεση και δέχθηκε κίτρινη, από το 29’. Το έκανε και δεύτερη φορά, και έδωσε φάουλ στον Άρη σε καλή θέση στο 94’…

