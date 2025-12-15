Μπέος κατά διαιτησίας: «Πόσο ακόμα θα πρέπει να αντέξουμε την κατάφορη αδικία εις βάρος της ομάδας μας;»

Οργισμένο μήνυμα από τον Αχιλλέα Μπέο για τις διαιτητικές αποφάσεις στον αγώνα του Βόλου με τον Παναθηναϊκό.

Ο Βόλος έφυγε ηττημένος από τη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό (2-1) παρότι πίεσε και πάλεψε για να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας από το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο Αχιλλέας Μπέος είχε ουκ ολίγα παράπονα από τη διαιτησία της αναμέτρησης, κάτι που φάνηκε και την ώρα του αγώνα αλλά και μέσα από το μήνυμα που έγραψε στα social media.

Αναλυτικά:

«Εχουμε κουραστεί από την αρχή της χρονιάς να ακούμε και να διαβάζουμε διαμαρτυρίες από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες ακόμα και για τα παραμικρά διαιτητικά λάθη. Για την αλλοίωση όμως του αποτελέσματος στη χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Βόλο από τον Φωτιά και τον VARίστα Παπαδόπουλο θα μιλήσει κανείς;

Για το καταφάνεστατο φάουλ πάνω στον Χουάνπι στην αρχή της φάσης στο πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού, θα αναφερθεί κανείς;

Για το χτύπημα εκτός φάσης του Πάλμερ Μπράουν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας Μακνί που εκ του κανονισμού επισύρει την απευθείας κόκκινη κάρτα, θα ασχοληθεί κανείς;

Που θα πάει αυτή κατάσταση κύριε Λανουά. Πόσο ακόμα θα πρέπει να αντέξουμε την κατάφορη αδικία εις βάρος της ομάδας μας;

Ας ελπίσουμε με τη νέα χρονιά να μην βιώσουμε ξανά ανάλογες διαιτησίες με τη χθεσινή στο γήπεδο της Λεωφόρου; Καλές γιορτές και ακόμα καλύτερες διαιτησίες στο μέλλον».