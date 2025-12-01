Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (01/12) στο Gazzetta
Sportday: «Original τρομοκράτης» ο Λούκα Γίοβιτς με τα τρία γκολ που πέτυχε χθες. «Ένα και να καίει» έβαλε ο Ολυμπιακός στο Αγρίνιο και κέρδισε.
Livesport: «Λούκας ο εκπορθητής», που «άλωσε» το «Απόστολος Νικολαΐδης». «2 μάγοι με το δώρο», οι Ελ Καμπί και Τζολάκης που έφεραν τη νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό.
Φως των σπορ: «Δεν αφήνει την κορυφή» ο Ολυμπιακός παρά τις νίκες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. «Τρελό διπλό» της «Ένωσης» επί του Παναθηναϊκού.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Τι τρέλανε τον Μέντι» στην χθεσινή νίκη των Πειραιωτών.
Ώρα των σπορ: «Λούκα αλήτη τους εκτέλεσες το σπίτι!», τα αποθεωτικά σχόλια για το χατ τρικ του Σέρβου επιθετικού.
