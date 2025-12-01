Η μεγαλειώδης νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού και το διπλό του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Original τρομοκράτης» ο Λούκα Γίοβιτς με τα τρία γκολ που πέτυχε χθες. «Ένα και να καίει» έβαλε ο Ολυμπιακός στο Αγρίνιο και κέρδισε.

Livesport: «Λούκας ο εκπορθητής», που «άλωσε» το «Απόστολος Νικολαΐδης». «2 μάγοι με το δώρο», οι Ελ Καμπί και Τζολάκης που έφεραν τη νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό.

Φως των σπορ: «Δεν αφήνει την κορυφή» ο Ολυμπιακός παρά τις νίκες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. «Τρελό διπλό» της «Ένωσης» επί του Παναθηναϊκού.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Τι τρέλανε τον Μέντι» στην χθεσινή νίκη των Πειραιωτών.

Ώρα των σπορ: «Λούκα αλήτη τους εκτέλεσες το σπίτι!», τα αποθεωτικά σχόλια για το χατ τρικ του Σέρβου επιθετικού.