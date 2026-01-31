Μαρίν: «Αν εμφανίσουμε αυτό που προετοιμάζουμε θα πάρουμε τη νίκη»

Ο μέσος της ΑΕΚ, Ραζβάν Μαρίν αναφέρθηκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που ακολουθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο τι πρέπει να κάνουν οι κιτρινόμαυροι.

Δηλώσεις στην Cosmote TV ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια έκανε ο Ραζβάν Μαρίν, με τον Ρουμάνο χαφ της ΑΕΚ να τονίζει πως αν αυτός και οι συμπαίκτες του παρουσιάσουν όλα όσα έχουν δουλέψει, τότε είναι σίγουρος ότι θα καταφέρουν να πάρουν τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε στην Cosmote TV ο Ραζβάν Μαρίν

Για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό:

«Πρώτα από όλα, θα ήθελα να πω τα συλλυπητήρια μου σε όλες τις οικογένειες, που έχασαν ανθρώπους τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία. Νιώθουμε τον πόνο τους, η ζωή είναι πιο σημαντική από το ποδόσφαιρο. Τώρα, σε σχέση με το παιχνίδι την Κυριακή. Ξέρουμε τι παιχνίδι να περιμένουμε, ξέρουμε τον Ολυμπιακό, φυσικά κάναμε και scouting. Όμως, πρέπει να επικεντρωθούμε στο δικό μας παιχνίδι. Και είμαι σίγουρος ότι αν εμφανίσουμε στον αγωνιστικό χώρο αυτό που προετοιμάζουμε, θα πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ, προκειμένου να πάρει τη νίκη:

«Φυσικά, δεν μπορώ να σας… τα αποκαλύψω όλα εδώ, αλλά προετοιμάσαμε καλά το παιχνίδι. Να κάνουμε το παιχνίδι που κάνουμε τους τελευταίους μήνες, με εξαίρεση φυσικά το ματς με τον ΟΦΗ. Τα πηγαίνουμε καλά και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».

Για το αν είναι επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες το γεγονός ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο:

«Φυσικά, όταν παίζουμε σε γεμάτο γήπεδο, ειδικά στο δικό μας, είναι κάτι επιπλέον. Οι οπαδοί μας πιέζουν από το πρώτο λεπτό, νομίζω το είδατε αυτό και με τον Παναθηναϊκό. Μακάρι να κάνουμε ένα αντίστοιχο παιχνίδι, φυσικά είναι ένας διαφορετικός αντίπαλος, αλλά όπως είπα πρέπει να επικεντρωθούμε στο δικό μας παιχνίδι και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να πάρουμε τη νίκη».