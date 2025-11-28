Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (28/11) στο Gazzetta
Sportday: «Της μπήκε στο... μάτι!» εγκωμιαστικά σχόλια του Τσάμπι Αλόνσο για Μουζακίτη.
Livesport: «Ναι, ρε τρέλα!» σπουδαίο διπλό της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, «Glory Days!» ξανά για τον Παναθηναϊκό.
Φως των σπορ: «Όλα δείχνουν... υπογραφές» μεταξύ Ολυμπιακού και Μεντιλίμπαρ, «Ιστορικό διπλό» της Ένωσης επί της Φιορεντίνα.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Τα 15 λεπτά του τρόμου!» της Ρεάλ στο «Καραϊσκάκη».
Ώρα των σπορ: «ΑΕΚ ολέ, ΑΕΚΑΡΑ ολέ!» για το διπλό στη Φλωρεντία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.