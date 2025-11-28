Το σπουδαίο διπλό της ΑΕΚ στη Φλωρεντία (0-1) και η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς (2-1) ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Της μπήκε στο... μάτι!» εγκωμιαστικά σχόλια του Τσάμπι Αλόνσο για Μουζακίτη.

Livesport: «Ναι, ρε τρέλα!» σπουδαίο διπλό της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, «Glory Days!» ξανά για τον Παναθηναϊκό.

Φως των σπορ: «Όλα δείχνουν... υπογραφές» μεταξύ Ολυμπιακού και Μεντιλίμπαρ, «Ιστορικό διπλό» της Ένωσης επί της Φιορεντίνα.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Τα 15 λεπτά του τρόμου!» της Ρεάλ στο «Καραϊσκάκη».

Ώρα των σπορ: «ΑΕΚ ολέ, ΑΕΚΑΡΑ ολέ!» για το διπλό στη Φλωρεντία.