Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (24/11) στο Gazzetta
Η «τριάρα» του Παναθηναϊκού στην έδρα του Πανσερραϊκού ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Σούπερ ΠΑΟ!» στις Σέρρες με τριάρα.
Livesport: «Μπαλάρα και 3άρα!» ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Πανσερραϊκό.
Φως των σπορ: «Δεν τη φοβούνται» τη Ρεάλ Μαδρίτης στον Ολυμπιακό.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Τρέλανε τον Μέντι» ο Ταρέμι στο ματς με τον Ατρόμητο.
Ώρα των σπορ: «Ο μάγος Ζίνι το... κάρφωσε!» κόντρα στον Άρη.
