Η σπουδαία εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί (98-86) ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Ξέσπασμα!» Φουρνιέ απέναντι στην Παρί.

Livesport: «Νόμος Φουρνιέ!» στο ΣΕΦ, «Μανδάς ή Βλαχοδήμος» για Παναθηναϊκό.

Φως των σπορ: «Τρομερός Φουρνιέ» απέναντι στους Γάλλους.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Πύραυλος Φουρνιέ» με 18 πόντους κόντρα στην Παρί.

Ώρα των σπορ: «Θέλει πάντα να παίζει!» η ΑΕΚ, καμία συζήτηση για αίτημα αναβολής με Παναθηναϊκό.