Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (22/11) στο Gazzetta
Η σπουδαία εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί (98-86) ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Ξέσπασμα!» Φουρνιέ απέναντι στην Παρί.
Livesport: «Νόμος Φουρνιέ!» στο ΣΕΦ, «Μανδάς ή Βλαχοδήμος» για Παναθηναϊκό.
Φως των σπορ: «Τρομερός Φουρνιέ» απέναντι στους Γάλλους.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Πύραυλος Φουρνιέ» με 18 πόντους κόντρα στην Παρί.
Ώρα των σπορ: «Θέλει πάντα να παίζει!» η ΑΕΚ, καμία συζήτηση για αίτημα αναβολής με Παναθηναϊκό.
