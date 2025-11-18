Ο απόηχος της συνέντευξης του Γιάννη Αλαφούζου ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Λυπήσου μας!» το σχόλιο για τα όσα είπε ο Αλαφούζος.

Livesport: «Το μέλλον, τα αυτογκόλ και οι χαμένες ευκαιρίες» του Γιάννη Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό.

Φως των σπορ: «Και οι τρεις» επιστρέφουν Ελ Καμπί, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ και ο Μεντιλίμπαρ περιμένει πολλά.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Αποθέωση για τον Ρόμαν» από τους Ουκρανούς.

Ώρα των σπορ: «Τα... σπάει ο μικρός!» Ζώης Καραργύρης στην ΑΕΚ.