Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (18/11) στο Gazzetta
Ο απόηχος της συνέντευξης του Γιάννη Αλαφούζου ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Λυπήσου μας!» το σχόλιο για τα όσα είπε ο Αλαφούζος.
Livesport: «Το μέλλον, τα αυτογκόλ και οι χαμένες ευκαιρίες» του Γιάννη Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό.
Φως των σπορ: «Και οι τρεις» επιστρέφουν Ελ Καμπί, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ και ο Μεντιλίμπαρ περιμένει πολλά.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Αποθέωση για τον Ρόμαν» από τους Ουκρανούς.
Ώρα των σπορ: «Τα... σπάει ο μικρός!» Ζώης Καραργύρης στην ΑΕΚ.
