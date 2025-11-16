Αλαφούζος για Παπαδημητρίου: «Είναι άδικη η τόσο έντονη δυσαρέσκεια, οι περισσότερες μεταγραφές πέτυχαν»

Ο Γιάννης Αλαφούζος αναφέρθηκε και στον Γιάννη Παπαδημητρίου λέγοντας πως είναι άδικη η τόσο έντονη δυσαρέσκεια που υπάρχει για τον πρώην τεχνικό διευθυντή τονίζοντας πως οι περισσότερες μεταγραφές πέτυχαν.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος μιλώντας για τον πρώην τεχνικό διευθυντή του «τριφυλλιού», Γιάννη Παπαδημητρίου ανέφερε τα εξής: «Όλα αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Έτσι φαίνεται πως έγιναν λάθη. Δεν είμαι δυσαρεστημένος απόλυτα με την δουλειά του Παπαδημητρίου. Είναι άδικη η τόσο έντονη δυσαρέσκεια. Οι περισσότερες μεταγραφές του πέτυχαν».

