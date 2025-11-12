Το σπουδαίο διπλό του Παναθηναϊκού επί της Παρί και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Αψίδα θριάμβου!» σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού στο Παρίσι.

Livesport: «Φωτιά με Φαρίντ» επί της Παρί ο ΠΑΟ, «Ερευνήστε και τιμωρήστε τον!» Λανουά ζητάει η ΑΕΚ.

Φως των σπορ: «Έχουν ''δέσει''» Ρέτσος και Πιρόλα στην άμυνα του Ολυμπιακού.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Πότε θα φύγει ο Ελ Καμπί!» τι του ζήτησε ο Ολυμπιακός ενόψει Κόπα Άφρικα.

Ώρα των σπορ: «Φουλ για δεξί μπακ!» η ΑΕΚ.