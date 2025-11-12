Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (12/11) στο Gazzetta
Το σπουδαίο διπλό του Παναθηναϊκού επί της Παρί και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Αψίδα θριάμβου!» σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού στο Παρίσι.
Livesport: «Φωτιά με Φαρίντ» επί της Παρί ο ΠΑΟ, «Ερευνήστε και τιμωρήστε τον!» Λανουά ζητάει η ΑΕΚ.
Φως των σπορ: «Έχουν ''δέσει''» Ρέτσος και Πιρόλα στην άμυνα του Ολυμπιακού.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Πότε θα φύγει ο Ελ Καμπί!» τι του ζήτησε ο Ολυμπιακός ενόψει Κόπα Άφρικα.
Ώρα των σπορ: «Φουλ για δεξί μπακ!» η ΑΕΚ.
