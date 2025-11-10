Η νίκη του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ και η νίκη της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Τον γκρέμισε» από την κορυφή τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός. «Μόνος στο ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα ο Ολυμπιακός.

Livesport: «Λεβέντες όλοι με καρδιά» οι χθεσινοί παίκτες του Παναθηναϊκού που πήραν το ντέρμπι απέναντι στο δικέφαλο του βορρά. «Τσακάλι η Αεκάρα!» που κυριάρχησε επί του ΟΦΗ.

Φως των σπορ: «Θρύλος αφ' υψηλού» ο Ολυμπιακός που ανέβηκε ξανά στη κορυφή της βαθμολογίας μετά τα χθεσινά ματς. «Φώναξε παρών» ο Νασιμέντο με την εμφάνιση του κόντρα στη Κηφισιά.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Ράλι στη Κηφισίας» το κυριακάτικο παιχνίδι των ερυθρόλευκων με τρία γκολ που ακυρώθηκαν, τρία που μέτρησαν και τρία δοκάρια

Ώρα των σπορ: «Το τρίτο το... καλύτερο δεν μπορούσαν να το ακυρώσουν» οι διαιτητές που μέτρησαν μόνο ένα από τα τρία γκολ που σκόραρε χθες η «Ένωση» απέναντι στους Κρητικούς.