Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (10/11) στο Gazzetta
Sportday: «Τον γκρέμισε» από την κορυφή τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός. «Μόνος στο ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα ο Ολυμπιακός.
Livesport: «Λεβέντες όλοι με καρδιά» οι χθεσινοί παίκτες του Παναθηναϊκού που πήραν το ντέρμπι απέναντι στο δικέφαλο του βορρά. «Τσακάλι η Αεκάρα!» που κυριάρχησε επί του ΟΦΗ.
Φως των σπορ: «Θρύλος αφ' υψηλού» ο Ολυμπιακός που ανέβηκε ξανά στη κορυφή της βαθμολογίας μετά τα χθεσινά ματς. «Φώναξε παρών» ο Νασιμέντο με την εμφάνιση του κόντρα στη Κηφισιά.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Ράλι στη Κηφισίας» το κυριακάτικο παιχνίδι των ερυθρόλευκων με τρία γκολ που ακυρώθηκαν, τρία που μέτρησαν και τρία δοκάρια
Ώρα των σπορ: «Το τρίτο το... καλύτερο δεν μπορούσαν να το ακυρώσουν» οι διαιτητές που μέτρησαν μόνο ένα από τα τρία γκολ που σκόραρε χθες η «Ένωση» απέναντι στους Κρητικούς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.