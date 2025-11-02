Μια επιστροφή μέτρησε ο Μανόλο Χιμένεθ στη σημερινή (2/11) προπόνηση καθώς ο Ντούντου Ροντρίγκες συμμετείχε στο ομαδικό πρόγραμμα προπόνησης ενώ μήνυμα επιστροφής έστειλε και ο Μάρτιν Φρίντεκ.

Στον Άρη είναι υποχρεωμένοι να διδαχθούν από την ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκη» όπου τους κόστισε η αναποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια με συνέπεια τη μη εξασφάλιση βαθμού ή βαθμών. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τα ατομικά λάθη, σαν αυτό του Άλβαρο Τεχέρο στο δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στον εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης όπου η νίκη είναι επιτακτική. Οι «κίτρινοι» μετρούν τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες στα τελευταία πέντε παιχνίδια απέναντι σε Πανσερραϊκό, ΟΦΗ, Παναθηναϊκό, Λεβαδειακό και Ολυμπιακό.

Στη σημερινή προπόνηση, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Άρης… «Ο Ντούντου Ροντρίγκες προπονήθηκε κανονικά, ο Μάρτιν Φρίντεκ ακολούθησε μέρος του προγράμματος, οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Σωκράτης Διούδης έκαναν ατομικό, ενώ οι Χαμζά Μεντίλ, Τάσος Δώνης και Γκαμπριέλ Μισεουί, από την πλευρά τους, έκαναν θεραπεία». Στην πραγματικότητα, ο Βραζιλιάνος ακραίος επιθετικός προβλέπεται να επιστρέψει ενώ αυξημένες είναι οι πιθανότητες και για τον Μάρτιν Φρίντεκ.