Οι νίκες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ σε Euroleague και Basketball Champions League αντίστοιχα, ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Μαγεία» για την εικόνα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο στο ματς με τη Μακάμπι που τον οδήγησε στη νίκη.

Livesport: «Λάβα, την έλιωσε!»ο Παναθηναϊκός τη Μακάμπι. «Αλαφούζος για όλα», για την επερχόμενη συνέντευξη τύπου του ισχυρού άνδρα του τριφυλλιού.

Φως των σπορ: «Ο Μουζακίτης είναι εδώ», για τα ερωτηματικά σχετικά με τη μη χρησιμοποίηση του Έλληνα μέσου. «Με ηθικό και κόσμο», υποδέχεται απόψε στο «ΣΕΦ» ο Ολυμπιακός τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Λατρεία για τον Ταρέμι», από συμπαίκτες φιλάθλους αλλά και τον προπονητή των ερυθρόλευκων

Ώρα των σπορ: «Δεν σταματάει πουθενά», η ΑΕΚ μετά το 3/3 και το αήττητο σερί που τρέχει σε Ελλάδα και Ευρώπη.