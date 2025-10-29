Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (29/10) στο Gazzetta
Sportday: «Μαγεία» για την εικόνα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο στο ματς με τη Μακάμπι που τον οδήγησε στη νίκη.
Livesport: «Λάβα, την έλιωσε!»ο Παναθηναϊκός τη Μακάμπι. «Αλαφούζος για όλα», για την επερχόμενη συνέντευξη τύπου του ισχυρού άνδρα του τριφυλλιού.
Φως των σπορ: «Ο Μουζακίτης είναι εδώ», για τα ερωτηματικά σχετικά με τη μη χρησιμοποίηση του Έλληνα μέσου. «Με ηθικό και κόσμο», υποδέχεται απόψε στο «ΣΕΦ» ο Ολυμπιακός τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Λατρεία για τον Ταρέμι», από συμπαίκτες φιλάθλους αλλά και τον προπονητή των ερυθρόλευκων
Ώρα των σπορ: «Δεν σταματάει πουθενά», η ΑΕΚ μετά το 3/3 και το αήττητο σερί που τρέχει σε Ελλάδα και Ευρώπη.
