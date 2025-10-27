Λέξη - λέξη τα «καρφιά» Νίκολιτς για παίκτες που δεν έχουν φιλοδοξία: «Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτά...»

Ανοικτά για τα θέματα που θα πρέπει να απασχολήσουν την επόμενη μέρα της ΑΕΚ μίλησε ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος προπονητής, που δεν έχει κανένα πρόβλημα να εκφράζει ακριβώς τις σκέψεις του σχετικά με την ομάδα, μέσα στις ερωτήσεις που δέχθηκε, κλήθηκε να δώσει τη δική του εικόνα για το αν είναι ικανοποιημένος από την εικόνα της ΑΕΚ έπειτα από δύο ντέρμπι και με δεδομένο ότι έχουμε φτάσει στον Οκτώβριο.



Ο Νίκολιτς τόνισε ότι το αποτέλεσμα της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό δεν αντικατοπτρίζει την απόδοση της ομάδας του σε αυτό το ματς και με αφορμή αυτό αναφέρθηκε γενικά στο ρόστερ, λέγοντας ότι παίκτες που είναι χρόνια στην ομάδα δεν έχουν πια φιλοδοξίες και πρέπει όλοι να μιλήσουν ανοικτά γι' αυτό και μάλιστα ξεχώρισε τον Δημήτρη Καλοσκάμη, ως ένα πολύ καλό παράδειγμα νεαρού Έλληνα ποδοσφαιριστή, που μπορεί να δώσει πολλά πράγματα, αφού δουλεύει με τη σωστή νοοτροπία.



«Η απόδοση και το αποτέλεσμα δεν είναι σε ισορροπία. Αλλά γιατί ισχύει αυτό; Για πολλούς λόγους. Δεν μπορώ να αρχίσω να κλαίω. Μπορώ να σας πω για τις απουσίες των Μουκουντί, Περέιρα, Ελίασον, Ζίνι και όχι μόνο για σήμερα, αλλά για αρκετό καιρό. Δεν είμαστε η Μάντσεστερ Σίτι και να σας πω ότι αυτό δεν είναι σημαντικό. Προφανώς και αυτές οι απουσίες είναι σημαντικές. Κάθε παίκτης είναι σημαντικός για μας. Βλέπω όμως σημαντικά στοιχεία στη διαδικασία της προόδου μας.Βλέπω τον Καλοσκάμη σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρων παίκτης. Είναι νεαρός, Έλληνας παίκτης για το μέλλον. Και το κυριότερο... Έχει πάρα πολύ σωστή νοοτροπία, το οποίο αυτό είναι και το πιο σημαντικό.Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα σχετικά με τη δυνατότητα επιλογών, είναι κάτι που πρέπει να λύσουμε μέσω των μελλοντικών μεταγραφικών παραθύρων. Μερικοί παίκτες που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα και δεν έχουν πλέον φιλοδοξίες. Δεν είναι ψέμα αν το πω αυτό. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να μιλήσουμε για αυτό. Πρέπει να χτίσουμε βήμα-βήμα μια νέα ομάδα. Σήμερα ήταν εκπληκτικός ο Ρέλβας. Ήταν εκπληκτικός ο Πινέδα. ο Καλοσκάμης, ο Μάνταλος, ο Κοϊτά πάλεψε πάρα πολύ, τα δύο μπακ μας είχαν ένα πολύ καλό ματς. Ο Πένραϊς απλά κουράστηκε γιατί είχε παίξει πριν δύο - τρεις μέρες με την Αμπερντίν. Ο Ολυμπιακός ίσως άξιζε να νικήσει γιατί ήταν λίγο πιο φρέσκος σε σχέση με μας. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν για τα γκολ τα οποία δεν είναι καν λάθη. Είναι καιρός να μείνουμε μαζί και να συνεχίζουμε τη δουλειά και τη μάχη».