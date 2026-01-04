Η πτήση του Μπάρναμπας Βάργκα που έρχεται από τη Βουδαπέστη στην Αθήνα για την ΑΕΚ θα φτάσει με καθυστέρηση το βράδυ της Κυριακής λόγω του προβλήματος με το FIR.

Το πρόβλημα που προέκυψε νωρίτερα μέσα στη μέρα με το FIR στην Ελλάδα έχει επηρεάσει τις πτήσεις, οι οποίες γίνονται με καθυστέρηση. Κάτι που θα συμβεί και με εκείνη του Μπάρναμπας Βάργκα που έρχεται στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Ο 31χρονος Ούγγρος φορ, ο οποίος συνοδεύεται από τον ατζέντη του Πέτερ Πάουνοχ, αναμενόταν να απογειωθεί από τη Βουδαπέστη στις 18:30 και θα προσγειωνόταν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 20:30, ωστόσο προέκυψε καθυστέρηση, όπως στο σύνολο των πτήσεων.

Το επίσημο σάιτ του αεροδρομίου της Βουδαπέστης δίνει νέα ώρα απογείωσης στις 20:00, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις ακόμα και για λίγο αργότερα, κάτι που σημαίνει ότι η άφιξη του Βάργκα στην Αθήνα αναμένεται πλέον από τις 22:00 και μετά.

Με την έλευση του Βάργκα θα μπει στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ΑΕΚ, με τον 31χρονο Ούγγρο φορ να περνάει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ στη Δευτέρα και στη συνέχεια να ανακοινώνεται για τα επόμενα 3,5 χρόνια. Σε ένα μεταγραφικό deal με τη Φερεντσβάρος που άγγιξε τα 4,5 εκατ. ευρώ.

Δείτε τη φωτογραφία από το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, όπου ο Βάργκα περιμένει για να πάρει την πτήση του για την Αθήνα: