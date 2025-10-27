Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0: Τα γκολ των Ελ Καμπί και Ταρέμι σε βίντεο
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε στα μέσα κοινωνικής της δικτύωσης τα 2 γκολ που έβαλαν οι Πειραιώτες στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
Στο 2-0 επί της ΑΕΚ ο Ολυμπιακός είχε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Στο πρώτο ήταν το 1-0 του Ελ Καμπί με πέναλτι στο 33' και στο 2ο του 2-0 του Ταρέμι στο 66'. Και τα 2 αυτά γκολ ήταν από στατικές φάσεις. Δείτε σε βίντεο τα 2 γκολ, όπως τα ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
@Photo credits: eurokinissi, ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.