Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε στα μέσα κοινωνικής της δικτύωσης τα 2 γκολ που έβαλαν οι Πειραιώτες στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Στο 2-0 επί της ΑΕΚ ο Ολυμπιακός είχε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Στο πρώτο ήταν το 1-0 του Ελ Καμπί με πέναλτι στο 33' και στο 2ο του 2-0 του Ταρέμι στο 66'. Και τα 2 αυτά γκολ ήταν από στατικές φάσεις. Δείτε σε βίντεο τα 2 γκολ, όπως τα ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.