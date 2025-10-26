Μαγική ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης με Metallica, λιοντάρι να βρυχάται και λαμπάκια στις εξέδρες να φωτίζουν με τα φώτα του γηπέδου να έχουν σβήσει!

Πολύ ωραία κατάσταση από τους ανθρώπους του Καραϊσκάκης πριν το Ολυμπιακός-ΑΕΚ.

Πριν ακουστούν οι συνθέσεις των δύο ομάδων, τα φώτα έσβησαν και άναψα. Λαμπάκια στις εξέδρες το, Ender Sandman των έκανε ηλεκτρική την ατμόσφαιρα, ενώ το λιοντάρι που έβγαινε από τα μάτριξ ακουγόταν να βρυχάται.