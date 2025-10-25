Ο Μπενίτεθ αποκάλυψε τι του είπε ο Σισέ

Ο Ισπανός τεχνικός αποκάλυψε την ατάκα που του είπε ο Γάλλος πρώην στράικερ, όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο Παρίσι, ενώ αναφέρθηκε και στον Σεμπάστιαν Λέτο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για όλα στη συνέντευξη κατά την παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό, ενώ κλήθηκε να απαντήσει και στο αν είχε συνομιλία με τον Σεμπάστιαν Λέτο ή τον Τζιμπρίλ Σισέ, που τον καλωσόρισαν μέσω σχολίων κάτω από τη δημοσίευση της πρόσληψής του.

Ο Ισπανός αποκρίθηκε πως δεν έχουν μιλήσει από κοντά, παρά μόνο μέσω μηνυμάτων, ωστόσο αποκάλυψε την ατάκα που του είπε ο Γάλλος, όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο Παρίσι. Θυμίζουμε πως οι δυο τους συνεργάστηκαν στη Λίβερπουλ, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Champions League το 2005 στην Κωνσταντινούπολη.

Αναλυτικά:

«Ειλικρινά, δεν μίλησα με τον Σεμπαστιάν Λέτο, δεν είχα την ευκαιρία, αλλά θα μιλήσω, θα τον δω. Ανταλλάξαμε μηνύματα, τον Σισέ είδα στο Παρίσι για τη ''Χρυσή Μπάλα'' , μια χαρά ήταν, με πολλή όρεξη και μου είπε κάτι. Μου είπε «Πανάθα μόνο!». Δεν το είχα καταλάβει στην αρχή, αλλά λέω, ''Μπορείς να πεις και μόνο Πανάθα;''. Όχι λέει. Πανάθα μόνο.

Μαθαίνω αυτά τα πράγματα, όλοι παίκτες με τους οποίους μίλησα μου είπαν ότι ήταν πολύ χαρούμενοι εδώ, οι δημοσιογράφοι είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, ότι ο σύλλογος ήταν φανταστικός και η πόλη επίσης. Δεν το λέω επειδή είμαι εδώ, αυτό μου είπαν. Ότι χάρηκαν εδώ την κάθε στιγμή, το ποδόσφαιρο, την πόλη, τον σύλλογο. Ενδεχομένως, γιατί όχι, να κάνουμε και εμείς το ίδιο»