Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (24/10) στο Gazzetta

Οι χθεσινές «μάχες» των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη κυριαρχούν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Αετών επέλαση!» για τις εμφατικές νίκες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη.

Livesport: «Παράνοια με εξάρα», η «Ένωση» κόντρα στην Αμπερτίν. «Μαγεία με ντόρτια», ο ΠΑΟΚ στη Λιλ.

Φως των σπορ: «Μαγική πτήση», του δικεφάλου του βορρά στη Γαλλία. «Δε θέλει να το χάσει!», ο Τσικίνιο το ντέρμπι της Κυριακής στο Καραϊσκάκης κόντρα στην ΑΕΚ

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Λύνει τα μάγια», ο Ποντένσε που περνάει ένα μεγάλο διάστημα χωρίς συμμετοχή στα γκολ του Ολυμπιακού.

Ώρα των σπορ: «Ευρώ-Αεκάρα τι τους έκανες!», για την απιστέυτη εικόνα της ΑΕΚ χθες στη Φιλαδέλφεια.