Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (24/10) στο Gazzetta
Sportday: «Αετών επέλαση!» για τις εμφατικές νίκες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη.
Livesport: «Παράνοια με εξάρα», η «Ένωση» κόντρα στην Αμπερτίν. «Μαγεία με ντόρτια», ο ΠΑΟΚ στη Λιλ.
Φως των σπορ: «Μαγική πτήση», του δικεφάλου του βορρά στη Γαλλία. «Δε θέλει να το χάσει!», ο Τσικίνιο το ντέρμπι της Κυριακής στο Καραϊσκάκης κόντρα στην ΑΕΚ
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Λύνει τα μάγια», ο Ποντένσε που περνάει ένα μεγάλο διάστημα χωρίς συμμετοχή στα γκολ του Ολυμπιακού.
Ώρα των σπορ: «Ευρώ-Αεκάρα τι τους έκανες!», για την απιστέυτη εικόνα της ΑΕΚ χθες στη Φιλαδέλφεια.
