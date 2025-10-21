Οι αρχηγοί του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή, Πέλκας και Ντέλετιτς, επισκέφθηκαν μαζί με τον ΠΣΑΠΠ στο νοσομείο τον Βοριαζίδη

Μία πολύ όμορφη κίνηση έκανε ο ΠΣΑΠΠ μαζί με τους αρχηγούς των ΠΑΟΚ (Πέλκας) και Ηρακλή (Ντέλετιτς) που επισκέφτηκαν τον άτυχο ποδοσφαιριστή του Άρη, Μιχάλη Βοριαζίδη στο νοσοκομείο, στέλνοντας μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει.

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης ήταν ο μεγάλος άτυχος του Άρη καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και μπήκε εσπεσμεύνα στο νοσοκομείο προκειμένου να δώσει τη δική του μάχη ώστε να επιστρέψει δυνατός.

Αντιπροσωπεία του ΠΣΑΠΠ μαζί με τους αρχηγούς των ΠΑΟΚ και Ηρακλή επισκέφτηκαν τον άτυχο ποδοσφαιριστή του Άρη στο νοσοκομείο για να στείλουν μήνυμα ότι το ποδόσφαιρο ενώνει.

Αναλυτικά:

«Αντιπροσωπεία του ΠΣΑΠΠ, αποτελούμενη από τον πρόεδρο, Γιώργο Μπαντή και τον υπεύθυνο ποδοσφαίρου ανδρών, Βασίλη Παπαδόπουλο, επισκέφτηκε στο νοσοκομείο τον ποδοσφαιριστή του Άρη, Μιχάλη Βοριαζίδη.

Μαζί τους ήταν ο εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πέλκας, και ο Μίλος Ντέλετιτς του Ηρακλή, σε μια πρωτοβουλία αλλυλεγγέης του Συνδέσμου.

Ο ΠΣΑΠΠ και οι ποδοσφαιριστές πρόσφεραν στον Μιχάλη συμβολικά δώρα, του ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση και του μετέφεραν ότι ο Σύνδεσμος θα βρίσκεται στο πλευρό του για ό,τι χρειαστεί.

Τον ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο υπεύθυνος επικοινωνίας, Μιχάλης Ούτσιος και τον Ηρακλή ο Team Manager, Στέλιος Μαραγκός.

Είμαστε αντίπαλοι μόνο για 90 λεπτά και γινόμαστε μια γροθιά σε κάθε δυσκολία!»