Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τους Galacticos και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε και οι Galacticos σχολιάζουν όλα τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις γύρω από το ελληνικό πρωτάθλημα. Σήμερα (20/10) στις 14:00 συντονιστείτε στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube, στην παρέα του Κώστα Ψάρρα, Κώστα Νικολακόπουλου, Νίκου Αθανασίου και Γιώργου Τσακίρη, για όλο το ρεπορτάζ από τα ματς του σαββατοκύριακου.

Μαζί τους από τη Θεσσαλονίκη ο Σταύρος Σουντουλίδης και Βασίλης Βλαχόπουλος.

Στο ποδόσφαιρο, η δράση στην Premier League ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Γουέστ Χαμ και Μπρέντφορντ για την 8η αγωνιστική. Σέντρα στις 22:00 και απευθείας μετάδοση από το Nova Sports Premier League. Στην Ισπανία, η Αλαβές υποδέχεται τη Βαλένθια στις 22:00 live από το Nova Sports 1.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας