Άρης - Παναθηναϊκός 1-1: Τα highlights του αγώνα

Newsroom
Άρης - Παναθηναϊκός, highlights

bet365

Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Άρης - Παναθηναϊκός 1-1.

Ο Άρης και ο Παναθηναϊκός έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα που δεν βολεύει κανέναν από τους δύο.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε πρώτος γκολ στο 3', με ωραίο πλασέ του Σφιντέρσκι σε ασίστ του Καλάμπρια, ωστόσο, ο Τάσος Δώνης ισοφάρισε με δεξί πλασέ στο 75' για το τελικό 1-1, έπειτα από ασίστ του Γιαννιώτα.

Στο γκολ της ισοφάρισης, οι πράσινοι φώναξαν για φάουλ στην αρχή της φάσης στον Τσέριν, ενώ έχει ευθύνη ο Ντραγκόφσκι.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ υπέγραψε το ηγεμονικό του συμβόλαιο και αναλαμβάνει το Τριφύλλι!
Εικαστικό για Μπενίτεθ - ΠΑΟ

Δείτε τα highlights του αγώνα

 

@Photo credits: eurokinissi, Βασίλης Βερβερίδης
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα