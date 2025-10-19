Άρης - Παναθηναϊκός 1-1: Τα highlights του αγώνα
Ο Άρης και ο Παναθηναϊκός έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα που δεν βολεύει κανέναν από τους δύο.
Ο Παναθηναϊκός βρήκε πρώτος γκολ στο 3', με ωραίο πλασέ του Σφιντέρσκι σε ασίστ του Καλάμπρια, ωστόσο, ο Τάσος Δώνης ισοφάρισε με δεξί πλασέ στο 75' για το τελικό 1-1, έπειτα από ασίστ του Γιαννιώτα.
Στο γκολ της ισοφάρισης, οι πράσινοι φώναξαν για φάουλ στην αρχή της φάσης στον Τσέριν, ενώ έχει ευθύνη ο Ντραγκόφσκι.
Δείτε τα highlights του αγώνα
