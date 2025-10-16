ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός: Εξάντλησαν τα εισιτήρια οι Πειραιώτες
Με τον κόσμο στο πλευρό του θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στην Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, καθώς όπως έκαναν γνωστό οι Πειραιώτες οι φίλοι της ομάδας εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια που είχαν στην διάθεσή τους.
Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που διατέθηκαν για τους φιλάθλους μας στο εκτός έδρας έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ, που θα γίνει το Σάββατο (18/10, 17:00) στο AEL FC ARENA, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League».
