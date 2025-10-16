Ολυμπιακός: Η…μοναξιά του Έσε και το νέο αίμα

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει μέσα από το blog του στο gazzetta μία παρατήρηση σε ένα ευαίσθητο κομμάτι του παιχνιδιού του Ολυμπιακού.

Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά σε αρκετά παιχνίδια φέτος του Ολυμπιακού ο Έσε μου μοιάζει να είναι αρκετά μόνος στη μεσαία γραμμή στο ανασταλτικό κομμάτι.

Θα έλεγα ότι αποκορύφωμα ήταν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τον Αργεντίνο να ήταν απολύτως ξεκάθαρα ο μοναδικός παίκτης του Ολυμπιακού από τα χαφ και πάνω με μία συνέπεια στο αμυντικό κομμάτι. Και έκοψε σε πολλές περιπτώσεις πάσες κι επιθέσεις, αλλά και έκλεψε μπάλες-σε μία μάλιστα περίπτωση το έκανε μέσα στην περιοχή του Τζολάκη.

Ο Έσε, μέχρι που είχε καύσιμο στο ρεζερβουάρ, στέκονταν σχεδόν μόνος του ανασταλτικά από τους έξι «ερυθρόλευκους» του κέντρου και της επίθεσης. Εννοώ από πλευράς όχι μόνο διάθεσης, αλλά και αποτελεσματικότητας. Τον έβλεπες, μεταξύ άλλων, να καλύπτει και να ξανακαλύπτει σε ρόλο τρίτου στόπερ, να καθαρίζει σέντρες από φάουλ με κεφαλιές και ακόμη κι όταν έχανε την μπάλα να την ξανακερδίζει.

Ο Γκαρθία ήταν λίγα πράγματα στο ανασταλτικό κομμάτι, ο Τσικίνιο είχε δύο καλά κλεψίματα αλλά μέχρι εκεί, ο Ζέλσον με τον Ποντένσε τίποτα κι ο Ελ Κααμπί με σίγουρα καλύτερα τρεξίματα από τους άλλους δύο κυνηγούς, όμως όχι ιδιαίτερες βοήθειες-με την Άρσεναλ ήταν που είχε καθαρίσει τρία κόρνερ διώχνοντας με κεφαλιές!

Με τα ακραία μπακ (Κοστίνια, Ορτέγκα) να έχουν εντολές να φεύγουν συνέχεια μπροστά, ο Ολυμπιακός πολύ συχνά είναι να απομένει με τους δύο στόπερ και τον Έσε για να αμύνεται. Μόνο που τρεις παίκτες δεν είναι αρκετοί. Ειδικά όταν μιλάμε για τα πιο μεγάλα παιχνίδια, στα οποία έχει κι ο αντίπαλος ποιότητα.

Θα είναι αφελές να υποστηρίξω ότι το μεγάλο πρόβλημα του φετινού Ολυμπιακού είναι ο Γκαρθία! Αλλά η εικόνα αυτή με τον Έσε να μοιάζει πολύ…μοναχικός στο ανασταλτικό κομμάτι, αναπόφευκτα σε βάζει σε σκέψεις μήπως το νέο αίμα που λέγεται Σιπιόνι θα μπορούσε να δώσει λύσεις σε αυτό το θέμα.

Είτε μαζί με τον Έσε σε κάποια παιχνίδια, είτε χωρίς τον Έσε σε κάποια άλλα.

Άσχετο: Σίγουρα θυμήθηκαν χθες κάποιοι τη μεταγραφή του Μαντσίνι με 3 εκ. Ευρώ από τον Άρη στον Παναθηναϊκό. Τότε που τον ήθελε κι ο Ολυμπιακός. Ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια, στο ποδόσφαιρο. Ο Τετέη μπορεί να βγει. Θα φανούν όλα στο γήπεδο.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Καμιά φορά είναι να μην σε θέλει…

Από την αρχή της σεζόν και μέχρι σήμερα, ο Όντεγκααρντ είναι στα πιτς λόγω τραυματισμών. Βγαίνει εκτός μάχης, πάει να επιστρέψει και να παίξει αλλά βγαίνει νοκ άουτ, το ξαναπαλεύει και φτου πάλι από την αρχή. Έτσι πάει η σεζόν του εδώ και δυο μήνες.

Ένα ματς, ένα μόνο, βρέθηκε να είναι υγιής. Αυτό κόντρα στον Ολυμπιακό. και ήταν πρώτος παίκτης του γηπέδου, μακράν του δεύτερου ειδικά στο α΄ ημίχρονο. Κι ένας από τους βασικούς λόγους που έχασε στο Λονδίνο η ομάδα του Μεντιλίμπαρ από εκείνη του Αρτέτα. Ηταν δε τόσο καλός ο Νορβηγός που τον έβαλαν βασικό και στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, με τη Γουέστ Χαμ-στο 30’ έγινε αλλαγή λόγω τραυματισμού κι έκτοτε δεν έχει ξαναπαίξει.

Εκείνο το παιχνίδι, το Άρσεναλ-Ολυμπιακός, είναι το μοναδικό παιχνίδι, μετά την πρεμιέρα του αγγλικού πρωταθλήματος, μέσα Αυγούστου, στο οποίο ο Όντεγκααρντ, έχει παίξει τόσο πολύ. Για να αποδειχθεί για μία ακόμη φορά ότι αν δεν σε θέλει στο ποδόσφαιρο, πάει, δεν σε θέλει.

Και για το τέλος ένα ιμότζι για το μάστερ του Γιάννη Μανιάτη και τους Σιόβα, Ομάρ, Φινμπόγκασον να ακολουθούν!