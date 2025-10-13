Ούρος Ράτσιτς και Χαμζά Μεντίλ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης και η συμμετοχή τους στον αγώνα (19/10) με τον Παναθηναϊκό στο «Κλ. Βικελίδης» θα αποφασιστεί στη διάρκεια της εβδομάδας.

Αναμφίβολα, πρόκειται για δύο απουσίες με ισχυρό κόστος για τον Άρη και ειδικά αυτή του Ούρος Ράτσιτς καθώς ο Σέρβος ήταν σε καλή αγωνιστική κατάσταση και οι συνέπειες της μη συμμετοχής του στον αγώνα με τον ΟΦΗ φάνηκαν μέσα από τη λειτουργία του κέντρου. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής ακολούθησε σήμερα (13/10) ατομικό πρόγραμμα προπόνησης κι εντός της εβδομάδας θα επιδιώξει να μπει στο αντίστοιχο ομαδικό. Αναλόγως θα αποφασιστεί αν θα τεθεί στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ.

Το ίδιο ισχύει και για τον Χαμζά Μεντίλ ο οποίος άφησε πίσω του το διάστημα των θεραπειών και θα επιχειρήσει να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπόνησης των επόμενων ημερών. Αντιθέτως, η επιστροφή του Κάρλες Πέρεθ δεν προβλέπεται για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό καθώς ο Ισπανός ακραίος επιθετικός παραμένει στο πλάνο των ατομικών προπονήσεων και των θεραπειών.