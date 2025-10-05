Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (05/10) στο Gazzetta

Το ρεπορτάζ για το επικείμενο ντέρμπι στη Τούμπα μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Στην κόψη του ξυραφιού», για τη σημαντικότητα του αποψινού ντέρμπι στη Τούμπα.

Livesport: «Κρίσιμη στροφή», σχόλιο για τη σημασία των σημερινών παιχνιδιών και των τεσσάρων διεκδικητών του πρωταθλήματος.

Φως των σπορ: «Κάτι ετοιμάζει ο Μέντι», για τα πρόσωπα- έκπληξη στη σημερινή εντεκάδα που θα παρατάξει ο Ολυμπιακός.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Τα 3 θέλω του Μέντι», ρεπορτάζ για τα τρία πράγματα που θέλει να δει στο αποψινό ματς ο Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες του.

Ώρα των σπορ: «Τελικός», για τη σημαντικότητα του σημερινού αγώνα της ΆΕΚ εναντίον της Κηφησιάς.