Μπιανκόν: «Είμαστε πρωταθλητές θα πάμε για τη νίκη και στη Τούμπα»

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μιλώντας εν' όψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα ανέφερε πως ο οι Πειραιώτες είναι πρωταθλητές και πάνε για τη νίκη σε κάθε ματς.

Το μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί στη Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Ο Ζουλιάν Μπαινκόν μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε για το μεγάλο αυτό ματς τα εξής:

Είναι το δεύτερο ντέρμπι της σεζόν μετά από εκείνο με τον Παναθηναϊκό, στο οποίο ο Ολυμπιακός έδειξε το πρόσωπο του κατά διαστήματα. Πως προσεγγίζουν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ;

«Θα πάμε εκεί για τη νίκη, αυτός είναι ο στόχος μας. Είμαστε οι πρωταθλητές της περασμένης σεζόν, είμαστε ο Ολυμπιακός και θέλουμε τα πάντα, οπότε έχουμε ως στόχο τη νίκη. Η ομάδα μας είναι ανταγωνιστική και μπορεί να πάρει τη νίκη στην Τούμπα την Κυριακή».

Πως είναι η ψυχολογία της ομάδας μετά από μια ήττα απέναντι στην Άρσεναλ, αλλά και μια καλή εμφάνιση;

«Σε ό,τι αφορά τη συγκομιδή είναι μηδέν πόντοι, καθότι χάσαμε. Σαν συνολική εικόνα και σαν ομαδική προσπάθεια, ήταν μια καλή εμφάνιση από εμάς. Παλέψαμε μέχρι το τέλος, προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε αφού δεχτήκαμε το πρώτο γκολ.

Για να είμαι ειλικρινής παίξαμε πολύ καλά, τους δυσκολέψαμε και αυτός ήταν ο στόχος μας. Να σταθούμε καλά απέναντι σε μια απ΄τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Δείξαμε ποιοι είμαστε και προσπαθήσαμε να πάρουμε κάτι. Είναι τόσο απλό. Μπορούμε να κρατήσουμε κάτι θετικό από αυτό το ματς, παρά την ήττα και να συνεχίσουμε στα επόμενα ματς».

Ο Ρεμί Καμπελά έκανε κάτι παρόμοιο με ό,τι είχες κάνει κι εσύ πριν δύο σεζόν. Ακολούθησε την ομάδα, αν και είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Τι σημαίνει αυτό για τη σύνδεση σας με τον σύλλογο;

«Το έκανα πριν 2 χρόνια και αυτό ακριβώς είπα στον Ρεμί, το καλύτερο είναι να μείνεις κοντά στο γκρουπ, παρά να είσαι στην Αθήνα και να προπονείσαι με τον γυμναστή. Είναι κάτι στενάχωρο, αλλά τον χρειαζόμαστε για το πρωτάθλημα και το κύπελλο.

Τα πράγματα επίσης μπορεί να αλλάξουν. Του είπα να μείνει συγκεντρωμένος. Επίσης στον προπονητή αρέσει τέτοιου τύπου νοοτροπία. Το έζησα πριν 2 χρόνια, έζησα όλες τις στιγμές και φυσικά ολοκληρώθηκε απίθανα, καθώς κερδίσαμε το Conference League.

O Ρεμί είναι έξυπνος τύπος και έμπειρος και γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Έκανε δύο προπονήσεις και φυσικά ήμασταν όλοι μαζί, είμαστε ένα πολύ δεμένο σύνολο και του αρέσει να είμαστε μαζί. Ο Ρεμί είναι ένας εξαιρετικός τύπος με σπουδαία νοοτροπία».