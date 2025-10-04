Ημέρα μνήμης στον ΠΑΟΚ για τους νεκρούς των Τεμπών: «Αδέρφια ζείτε!»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αποτίει φόρο τιμής στη μνήμη των έξι φιλάθλων της που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη πριν 26 χρόνια.

Σήμερα, 4 Οκτωβρίου, συμπληρώνονται 26 χρόνια από την ημέρα της τραγωδίας των Τεμπών. Τα ξημερώματα της ημέρας εκείνης, το λεωφορείο που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ πίσω στη Θεσσαλονίκη, συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι νεαροί φίλαθλοι της ομάδας.

Με αφορμή τη «μαύρη» αυτή επέτειο για τον Δικέφαλο του Βορρά, η ΠΑΕ θέλησε να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων μέσω ανάρτησής της στα social media.

«Δεν γύρισαν ποτέ. Δεν έφυγαν ποτέ από κοντά μας. Στις καρδιές μας, στο μυαλό μας, στα γέλια μας, στα δάκρυα μας. Σε κάθε γήπεδο, σ’ όλη τη Γη…

Αθάνατοι… 04.10.1999 | Αδέρφια ζείτε!», γράφει σχετική λεζάντα ο ΠΑΟΚ, μαζί με τη φωτογραφία που απεικονίζει το μνημείο.