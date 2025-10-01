Galacticos LIVE: Η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού και οι κομμένοι του Νίκολιτς στην Σλοβενία
Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού και όλες οι ειδήσεις από τα ρεπορτάζ των υπολοίπων μεγάλων στη νέα σας αγαπημένη συνήθεια, τους «Galacticos».
Ακόμη ένα μεσημέρι (14:00-16:00) οι «Galacticos» του Gazzetta θα σας κρατήσουν συντροφιά με όλα τα νέα των ελληνικών ομάδων πριν τις ευρωπαϊκές τους μάχες. Οι Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου, Γιώργος Τσακίρης, Σταύρος Σουντουλίδης και Βασίλης Βλαχάπουλος βάζουν το... ρεπορτάζ και η Έλενα Παπαδοπούλου θα αναλάβει τον δύσκολο ρόλο να συντονίσει την κουβέντα.
