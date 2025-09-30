Ο Ούρος Ράτσιτς αποχώρησε από την προπόνηση του Άρη με ενοχλήσεις, ενώ ο Τίνο Καντεβέρε επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς. Μέρος του προγράμματος ο Φρέντικ Γένσεν.

Νέο πρόβλημα στον Άρη. Ο Ούρος Ράτσιτς αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι από την προπόνηση της Τρίτης (30/9) και η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί την Τετάρτη (01/10).

Από εκεί και πέρα ο Τίνο Καντεβέρε επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς και ο Φρέντικ Γένσεν ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα έκανε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Χαμζά Μεντίλ και Κάρλες Πέρεθ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας τους.

Η ενημέρωση του Άρη

«Μετά το ρεπό της Δευτέρας, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Η προπόνηση της Τρίτης, που ήταν πρωινή και έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης, συνεχίστηκε παιχνίδια σε μικρό χώρο (υψηλής έντασης) και ολοκληρώθηκε με ασκήσεις ενδυνάμωσης.

Ο Τίνο Καντεβέρε συμμετείχε στο πρόγραμμα, ο Φρέντρικ Γένσεν ακολούθησε μέρος του προγράμματος, ο Μιγκέλ Αλφαρέλα έκανε ατομικό, ενώ οι Χαμζά Μεντίλ και Κάρλες Πέρεθ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Ο Ούρος Ράτσιτς αποχώρησε από τη σημερινή προπόνηση με ενοχλήσεις στο πόδι (αύριο θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασής του).

Αύριο, Τετάρτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει της αναμέτρησης με τον Ο.Φ.Η., που θα γίνει στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης (04/10, 18:00), στο πλαίσιο της 6ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League».