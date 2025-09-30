Άρης: Ενοχλήσεις ο Ράτσιτς, μπήκε ο Καντεβέρε
Νέο πρόβλημα στον Άρη. Ο Ούρος Ράτσιτς αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι από την προπόνηση της Τρίτης (30/9) και η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί την Τετάρτη (01/10).
Από εκεί και πέρα ο Τίνο Καντεβέρε επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς και ο Φρέντικ Γένσεν ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα έκανε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Χαμζά Μεντίλ και Κάρλες Πέρεθ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας τους.
Η ενημέρωση του Άρη
«Μετά το ρεπό της Δευτέρας, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.
Δείτε ΕπίσηςΆρης: Ο Χιμένεθ αναπροσαρμόζει τον ρόλο του Μόντσου
Η προπόνηση της Τρίτης, που ήταν πρωινή και έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης, συνεχίστηκε παιχνίδια σε μικρό χώρο (υψηλής έντασης) και ολοκληρώθηκε με ασκήσεις ενδυνάμωσης.
Ο Τίνο Καντεβέρε συμμετείχε στο πρόγραμμα, ο Φρέντρικ Γένσεν ακολούθησε μέρος του προγράμματος, ο Μιγκέλ Αλφαρέλα έκανε ατομικό, ενώ οι Χαμζά Μεντίλ και Κάρλες Πέρεθ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.
Ο Ούρος Ράτσιτς αποχώρησε από τη σημερινή προπόνηση με ενοχλήσεις στο πόδι (αύριο θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασής του).
Αύριο, Τετάρτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει της αναμέτρησης με τον Ο.Φ.Η., που θα γίνει στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης (04/10, 18:00), στο πλαίσιο της 6ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.