Το διπλό του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο και η σπουδαία εμφάνιση του Τσικίνιο απέναντι στον Λεβαδειακό κυριαρχούν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Αδιάβροχος!» ο Παναθηναϊκός, πέρασε με διπλό από το Αγρίνιο.

Livesport: «Μαγεία Ρενάτο!» απέναντι στον Παναιτωλικό, «Αρχηγάρα!» Μάνταλος με 400 συμμετοχές με την ΑΕΚ.

Φως των σπορ: «Τσικίνιο, το εργαλείο!» του Μεντιλίμπαρ, «Στην κορυφή του κόσμου» ο Ντούσκος.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Τσικίνιο, ο μάγος!» του Ολυμπιακού.

Ώρα των σπορ: «Ποιος; Αυτός! 1-0» μετά τη νίκη της Ένωσης επί του Βόλου.