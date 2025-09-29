Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (29/9) στο Gazzetta
Το διπλό του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο και η σπουδαία εμφάνιση του Τσικίνιο απέναντι στον Λεβαδειακό κυριαρχούν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Αδιάβροχος!» ο Παναθηναϊκός, πέρασε με διπλό από το Αγρίνιο.
Livesport: «Μαγεία Ρενάτο!» απέναντι στον Παναιτωλικό, «Αρχηγάρα!» Μάνταλος με 400 συμμετοχές με την ΑΕΚ.
Φως των σπορ: «Τσικίνιο, το εργαλείο!» του Μεντιλίμπαρ, «Στην κορυφή του κόσμου» ο Ντούσκος.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Τσικίνιο, ο μάγος!» του Ολυμπιακού.
Ώρα των σπορ: «Ποιος; Αυτός! 1-0» μετά τη νίκη της Ένωσης επί του Βόλου.
