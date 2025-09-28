Λουτσέσκου: «Μία ηλιθιότητα...»

Ο Λουτσέσκου χαρακτήρισε ηλιθιότητα των παικτών του το 3-2.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στο γκολ που δέχθηκε ο ΠΑΟΚ από τον Αστέρα Τρίπολης στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Χαρακτήρισε το γεγονός, μάλιστα, ηλιθιότητα...

Αναλυτικά όσα είπε με τη λήξη ο τεχνικός του Δικεφάλου: «Αφήσαμε δύο βαθμούς. Δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα για εμάς. Μπορούσαμε μετά την ανατροπή μετά το υπέρ μας 3-1 να βάλουμε και τέταρτο γκολ. Από μία ηλιθιότητα δική μας δεχτήκαμε το 3-2 πριν το ημίχρονο και βάλαμε τον Asteras στο ματς.

Είχαμε τον έλεγχο στο δεύτερο μέρος. Όμως παρά τις ευκαιρίες μας και τον έλεγχό μας, σε μία φάση δεχτήκαμε το 3-3. Χωρίς πίεση από τους αντιπάλους μας».