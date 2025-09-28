Λουτσέσκου: «Μία ηλιθιότητα...»
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στο γκολ που δέχθηκε ο ΠΑΟΚ από τον Αστέρα Τρίπολης στο φινάλε του πρώτου μέρους.
Χαρακτήρισε το γεγονός, μάλιστα, ηλιθιότητα...
Αναλυτικά όσα είπε με τη λήξη ο τεχνικός του Δικεφάλου: «Αφήσαμε δύο βαθμούς. Δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα για εμάς. Μπορούσαμε μετά την ανατροπή μετά το υπέρ μας 3-1 να βάλουμε και τέταρτο γκολ. Από μία ηλιθιότητα δική μας δεχτήκαμε το 3-2 πριν το ημίχρονο και βάλαμε τον Asteras στο ματς.
Είχαμε τον έλεγχο στο δεύτερο μέρος. Όμως παρά τις ευκαιρίες μας και τον έλεγχό μας, σε μία φάση δεχτήκαμε το 3-3. Χωρίς πίεση από τους αντιπάλους μας».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.