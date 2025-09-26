Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (26/9) στο Gazzetta
Το σπουδαίο διπλό του Παναθηναϊκού με 1-4 στη Βέρνη επί της Γιούνγκ Μπόις ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Ξέσπασε!» με τεσσάρα στη Βέρνη ο Παναθηναϊκός.
Livesport: «Panatha, λατρεία!» μετά το σπουδαίο διπλό επί της Γιούνγκ Μπόις.
Φως των σπορ: «Μάνσα... εμπιστευτικό» στον Ολυμπιακό, «Έξω πάει καλά» ο ΠΑΟ.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Οργή Μέντι» μετά το παιχνίδι στην Τρίπολη.
Ώρα των σπορ: «Ανατρίχιασα» δήλωσε ο Καλοσκάμης για την αποθέωση που γνώρισε.
