Το σπουδαίο διπλό του Παναθηναϊκού με 1-4 στη Βέρνη επί της Γιούνγκ Μπόις ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Ξέσπασε!» με τεσσάρα στη Βέρνη ο Παναθηναϊκός.

Livesport: «Panatha, λατρεία!» μετά το σπουδαίο διπλό επί της Γιούνγκ Μπόις.

Φως των σπορ: «Μάνσα... εμπιστευτικό» στον Ολυμπιακό, «Έξω πάει καλά» ο ΠΑΟ.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Οργή Μέντι» μετά το παιχνίδι στην Τρίπολη.

Ώρα των σπορ: «Ανατρίχιασα» δήλωσε ο Καλοσκάμης για την αποθέωση που γνώρισε.