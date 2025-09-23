Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει στο blog του στο gazzetta μία σύγκριση των δύο τελευταίων σημαντικών αγώνων του Ολυμπιακού.

Μετά τις τρεις νίκες στα τρία θεωρητικά εύκολα για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα της σεζόν παιχνίδια, ήρθαν οι δύο ισοπαλίες τώρα που ξεκίνησαν τα πιο δύσκολα, με την Πάφο για το Τσάμπιονς Λιγκ και με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα.

Ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα στους δύο αγώνες; Πέραν, βεβαίως, της διαπίστωσης ότι η πρωταθλήτρια Κύπρου αποδείχθηκε πιο ανθεκτική και αθλητική σε σχέση με τον δευτεραθλητή Ελλάδας κι ας έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 25ο λεπτό του α΄ ημιχρόνου. Νομίζω λοιπόν ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ με την Πάφο δεν είχε τον πάγκο που είχε στο ντέρμπι.

Ο Ολυμπιακός έκανε τη διαφορά κόντρα στον Παναθηναϊκό με την είσοδο κυρίως των Ποντένσε, Τσικίνιο και στη συνέχεια των Έσε, Ταρέμι.

Το γκολ μπήκε από τη συνεργασία των Ποντένσε, Ταρέμι…Η μεγαλύτερη άλλη ευκαιρία προέκυψε από τη συνεργασία Ποντένσε, Έσε, Τσικίνιο…Άλλη μεγάλη ευκαιρία προέκυψε από πάσα για γκολ του Ποντένσε…Κι άλλη μεγάλη ευκαιρία ξεκίνησε από μπαλιά ξανά του Ποντένσε…

Με την Πάφο ο Ολυμπιακός έριξε στο ημίχρονο τους Μουζακίτη και Ταρέμι και πραγματικά βοηθήθηκε από τον πρώτο, ενώ στα τελευταία λεπτά έγινε επικίνδυνος ο δεύτερος. Το πάλεψε κι ο Πνευμονίδης μπαίνοντας στο τέλος. Αλλά γενικά θα περίμενε κάποιος να πάρει περισσότερα από τις αλλαγές του ο Μεντιλίμπαρ σε εκείνο το παιχνίδι.

Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά ίσως ο Μεντιλίμπαρ να σκέφτονταν στο παιχνίδι με την Πάφο πόσο χρήσιμος θα του ήταν ο Ποντένσε, αν τον είχε στον πάγκο για να τον έβαζε στο β΄ ημίχρονο και να έκανε άνω κάτω την άμυνα της κυπριακής ομάδας. Νομίζω ότι μπορεί και να μετάνιωσε που δεν ξεκίνησε το ματς με Κοστίνια και Ρόντινεϊ από δεξιά. Η, ακόμη και τον Πνευμονίδη βασικό, αφού και οι δύο δεξιοί ακραίοι μπακ δεν είναι στην καλύτερη τους φόρμα. Έτσι ώστε να είχε τη δυνατότητα ο προπονητής να έριχνε στη μάχη τον (ακόμη όχι έτοιμο για 90λεπτο) «κοντό» κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Δύο φορές ο Ποντένσε μπήκε αλλαγή και η καταμέτρηση στα 26 λεπτά με τον Πανσερραϊκό ήταν ένα γκολ και μία ασίστ και στα 39 λεπτά με τον Παναθηναϊκό ήταν μία ασίστ…Αντίθετα, τη μία φορά που ξεκίνησε βασικός, δεν είχε ούτε γκολ, ούτε ασίστ…

Καταλήγουμε εύκολα τέλος πάντων στο συμπέρασμα ότι έχει μεγάλη σημασία να μπορείς να φέρνεις από τον πάγκο παίκτες που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τη διαφορά. Άρα, να έχεις ρόστερ με ποιότητα όχι 15, αλλά πραγματικά 22 παικτών. Για τον Ολυμπιακό είναι κομβικής σημασίας να έχει όσο το δυνατό πιο γρήγορα και όσο το δυνατό πιο έτοιμους τόσο τον Ζέλσον, όσο και τον Γιάρεμτσουκ. Γιατί με αυτούς τους δύο παίκτες, που αποδεδειγμένα έχουν αποδείξει ότι μπορεί να κάνουν τη διαφορά με την «ερυθρόλευκη», θα αυξηθούν οι λύσεις του προπονητή στην προοπτική να φέρνει παίκτες από τον πάγκο με την ικανότητα να αλλάζουν ένα παιχνίδι.

Θα είναι μεγάλη δουλειά να έχεις στον πάγκο για παράδειγμα έναν εκ των Ποντένσε, Ζέλσον, Στρεφέτσα. Και έναν η, δύο εκ των Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι. Όπως κι έναν εκ των Έσε, Μουζακίτη. Κι ακόμη τους Καμπελά, Γιαζίτσι. Αλλά και τους Πνευμονίδη, Νασιμέντο.

Πολλά παιχνίδια θα κριθούν ακριβώς έτσι, από τον πάγκο. Όσο έχεις καλούς και ετοιμοπόλεμους και ψυχολογικά-πνευματικά παίκτες να βάλεις, θα έχεις τον πρώτο λόγο. Και για να είναι έτοιμοι πρέπει να τους κρατάς ζεστούς. Και τους κρατάς ζεστούς, όταν τους βάζεις και βασικούς. Όλα μία αλυσίδα είναι.

Οπότε, μην τα βάζουμε με τον προπονητή όταν χρησιμοποιεί σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας και παίκτες όχι της λεγόμενης πρώτης γραμμής, όπως π.χ. τον Νασιμέντο στο ντέρμπι. Για να τους έχει έτοιμους όταν τους χρειαστεί, πρέπει να τους δείξει ότι τους υπολογίζει .

Άσχετο:

Ο Λανουά βγήκε και είπε αυτό που ξεκάθαρα συνέβη στη Λεωφόρο την Κυριακή το βράδυ, ότι δηλαδή δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Μόνο που αυτό δεν αρκεί. Ο Ολυμπιακός πιθανόν να έχασε δύο βαθμούς από αυτή τη φάση. Ο Τουρκογερμανός Αϊτέκιν είχε μία διαιτησία που δεν μπορεί να του επιτρέψει να ξανακληθεί να σφυρίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Κύπελλο.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Στο Τσάμπιονς Λιγκ υπάρχει ένα ρόστερ με μείον δύο παίκτες σε σχέση με το πρωτάθλημα, τους Καμπελά και Γιαζίτσι, τους οποίους προσπαθεί να αξιοποιήσει ο Μεντιλίμπαρ.

Παρεμπιπτόντως, κι επειδή υπήρξαν πολλά σχόλια μετά το 0-0 με την Πάφο, ότι ο Γιαζίτσι θα μπορούσε στα 20-30 τελευταία λεπτά να βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό, να παρατηρήσουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ τον έβαλε στη Λεωφόρο τον Τούρκο για 28 λεπτά σε αγώνα με ανάλογες συνθήκες, δηλαδή τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται συνεχώς στην επίθεση με τον αντίπαλο τους συνεχώς να αμύνεται-και δεν πήρε βοήθειες από τον Γιαζίτσι, με εξαίρεση ένα καλούτσικο γύρισμα.

Μάλιστα, τη μόνη φορά που χρειάστηκε να γυρίσει πίσω ο Τούρκος για να βοηθήσει αμυντικά, έκανε ένα φάουλ εντελώς αχρείαστο κι επιπόλαιο στο 79ο λεπτό κι ευτυχώς που ο Τζολάκης ήταν σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας και έστω με μεγάλη δυσκολία έδιωξε σε κόρνερ το πανέξυπνο κτύπημα του Ρενάτο, γιατί εκεί θα γίνονταν το 2-0 και τώρα θα λέγαμε άλλα…

Θέλω να πω ότι μην προτρέχουμε και προδικάζουμε πράγματα. Ισχύει μόνο ό,τι βλέπουμε στο γήπεδο. Ας έκανε τη διαφορά στη Λεωφόρο ο Γιαζίτσι και μετά ας λέγαμε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει και με την Πάφο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι