Σιπιόνι: «Σημαντικό το ματς με τον Άγιαξ, αλλά προέχει ο Βόλος»

Οι δηλώσεις του Λορέντσο Σιπιόνι στην κάμερα της Cosmote TV ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με το Βόλο.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το μεγάλο ματς με τον Άγιαξ, το οποίο θα κρίνει την ευρωπαϊκή του πρόκριση, όμως πριν από αυτό έχει must win με το Βόλο, στο Φάληρο. Ο Λορέντσο Σιπιόνι μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV ενόψει του αγώνα με τους Θεσσαλούς και στάθηκε στη σημασία του ματς, ενώ τόνισε πως είναι πανέτοιμος να προσφέρει.

Για το κλίμα στην ομάδα μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι μετά τη μεγάλη μας νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν. Τώρα έχουμε την ευκαιρία στο επόμενο παιχνίδι με τον Άγιαξ στην Ολλανδία να πάρουμε την πρόκριση.

Πριν από αυτό όμως υπάρχει το παιχνίδι με τον Βόλο οπού θέλουμε να παίξουμε καλά και να νικήσουμε για να πάμε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο Άμστερνταμ».

Για το πόσο εύκολο είναι να μείνουν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι με τον Βόλο: «Πάντα παίρνουμε τα πράγματα βήμα- βήμα, παιχνίδι το παιχνίδι. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το ματς με τον Άγιαξ, αλλά σημαντικό είναι και το παιχνίδι με τον Βόλο και προέχει το ματς του πρωταθλήματος».

Για τον ίδιο: «Νιώθω πάρα πολύ καλά. Δουλεύω καθημερινά πάρα πολύ και αισθάνομαι πανέτοιμος για να αγωνιστώ».