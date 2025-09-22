Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (22/9) στο Gazzetta
Η ισοπαλία του ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Σαν νίκη!» η ισοπαλία στη Λεωφόρο για τον Ολυμπιακό, υπό τις συνθήκες που εξελίχθηκε το ματς.
Livesport: «Μίλησαν οι ''killers''» στο αιώνιο ντέρμπι.
Φως των σπορ: «Άξιζε τη νίκη» ο Ολυμπιακός, παρά το ότι ισοφάρισε στις καθυστερήσεις με τον Ελ Καμπί.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Αφεντικό!», έτσι... απαντάει ο Πειραιάς!
Ώρα των σπορ: «Το ένα δεν μπορεί να είναι πάντα αρκετό...» για την ΑΕΚ.
