Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού του Ολυμπιακού.

Ένα από τα κύρια συμπεράσματα του πρώτου αγώνα του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει να κάνει με τον Ποντένσε.

Κατ΄ αρχάς, είναι προς τιμήν του που τα έδωσε όλα επί 99 λεπτά (καθυστερήσεις δύο ημιχρόνων) παρότι ο βαθμός ετοιμότητας του μόνο για 99 λεπτά δεν είναι. Και ήταν ξεκάθαρα ο καλύτερος παίκτης της επιθετικής τετράδας του Ολυμπιακού, όποια κι αν ήταν αυτή στη διάρκεια του αγώνα. Είτε αυτή που ξεκίνησε (Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί, Ποντένσε), είτε αυτή που τελείωσε (Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί, Πνευμονίδης), είτε αυτή που άρχισε το β΄ ημίχρονο (Τσικίνιο, Ταρέμι, Ελ Κααμπί, Ποντένσε).

Χωρίς να φτάσει σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, και κυρίως αποτελεσματικότητας, ο Πορτογάλος ήταν φανερά ο πιο δραστήριος «ερυθρόλευκος» επιθετικογενής παίκτης από τους έξι που χρησιμοποιήθηκαν. Απλά αποδείχθηκε ότι δεν έφτανε. Κάποιες φορές από δική του ευθύνη, γιατί δεν ολοκλήρωνε καλά τις ενέργειες του, κάποιες φορές από ευθύνη των συμπαικτών του, γιατί ήταν λιγότερο καλοί απ΄ όσο περιμέναμε.

Ιδίως ο Στρεφέτσα, που άλλωστε γι΄ αυτό κι έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Δεν είναι ότι δεν το πάλευε ο Βραζιλιάνος εξτρέμ. Όμως οι προσπάθειες του είτε ήταν ημιτελείς (ξεκινούσε καλά αλλά δεν συνέχιζε καλά), είτε δεν ήταν καλές (οι σέντρες, οι ντρίμπλες, οι πάσες, τα κόρνερ). Το είχαμε δει κι από τα προηγούμενα παιχνίδια ότι ακόμη δεν πατάει καλά στα πόδια του, ότι χρειάζεται τον χρόνο του. Απλά τώρα λείπει λόγω τραυματισμού ο Ζέλσον και η ομάδα τον είχε ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη τον Στρεφέτσα, ωστόσο δεν πήρε από αυτόν όσα ήθελε.

Ακόμη κι ο Τσικίνιο που δεν είναι εξτρέμ, στα 30 λεπτά του β΄ ημιχρόνου που αναγκαστικά έπαιξε ως εξτρέμ, μπόρεσε και πέρασε μία καλή σέντρα, άσχετα αν δεν την εκμεταλλεύθηκε ο Ποντένσε, που δεν βρήκε καλά την μπάλα στο σουτ που επιχείρησε από καλή θέση στην περιοχή της Πάφου. Ο Στρεφέτσα είχε μόνο ένα σουτ που κόντραρε ένας αμυντικός. Θα πρέπει σιγά σιγά κι αυτός να ανεβάσει την απόδοση του, ειδικά τώρα που θα λείπει ακόμη ο Ζέλσον. Γιατί ο Ποντένσε δεν μπορεί να παίζει για δύο!

Και προχθές το βράδυ ήταν σαν κάποιες φορές να προσπαθούσε να παίξει για δύο, δηλαδή και για τον απόντα Ζέλσον, αλλά είναι σαφές ότι δεν γίνεται. Εκτός των άλλων, η υπερβολική δράση καμιά φορά σε οδηγεί και σε λάθος αποφάσεις, όπως αυτή που κατέγραψα χθες με την κάκιστη επιλογή του να σουτάρει πάνω σε έναν μπακ αντί να πασάρει στους αμαρκάριστους Ταρέμι κι Ελ Κααμπί που ήταν πέντε μέρα δεξιά του.

Από την άλλη, πρέπει να δεχθούμε ότι με τα όποια λάθη του ο Ποντένσε ήταν αυτός που προσπάθησε ίσως περισσότερο απ΄ όλους στο επιθετικό κομμάτι έως το τελευταίο λεπτό. Ειδικά περνώντας σε θέση δεξιού εξτρέμ από το 75’ και μετά τον είδαμε να βγάζει την πολύ έξυπνη πάσα στον Πνευμονίδη στο επικίνδυνο γυριστό σουτ του μικρού, να περνάει μία πολύ καλή μπαλιά για την κεφαλιά του Ελ Κααμπί και να πασάρει πάλι σωστά στον Πνευμονίδη στο σουτ που έκανε με την μπάλα πάλι να κοντράρει σε αμυνόμενο.

Συγκυριακά η, όχι, κινούμενος από αριστερά ο «κοντός» δεν είχε ουσία στο παιχνίδι του. Δεν περνούσαν πολλές πάσες του, οι σέντρες του δεν ήταν οι καλύτερες, ακόμη κι οι συνεργασίες του, με τον συμπατριώτη του μάλιστα Τσικίνιο, δεν ήταν οι καλύτερες-ενίοτε και με τον μπακ που έρχονταν από πίσω του, τον Ορτέγκα. Γενικά μπορεί κάποιος να πει ότι το παιχνίδι δεν του έβγαινε, ούτε καν σε επίπεδο ενός καλού τελειώματος, αλλά εξίσου πρέπει να πούμε ότι δεν σταμάτησε να το κυνηγάει.

Μόνο που ειδικά στα πιο δύσκολα και απαιτητικά παιχνίδια χρειάζεται κι άλλες βοήθειες ο Ολυμπιακός, κι όχι ο Ποντένσε «να παίζει για δύο»-αυτό δεν γίνεται .

Ο Τσικίνιο δεν «τράβηξε» στο παιχνίδι με την Πάφο. Το ίδιο συνέβη και το περασμένο Σάββατο με τον Πανσερραϊκό, παρότι το ματς προσφέρονταν, ειδικά από ένα σημείο και μετά.

Ο Πορτογάλος ιδιαίτερα στο ξεκίνημα του προχθεσινού παιχνιδιού ήταν εντελώς χαμένος (ακούμπησε την μπάλα για πρώτη φορά στο 13΄). Όταν «μπήκε» στο παιχνίδι κακός δεν ήταν. Είχε κινήσεις, πέρασε δύο επικίνδυνες σέντρες, αλλά και μόνο που τελείωσε το ματς με μηδέν τελικές κάτι πρέπει να μας λέει.

Ο Μεντιλίμπαρ, από την άλλη, εκτιμάει στον Τσικίνιο, μεταξύ των άλλων, ότι μπορεί μέσα στο ίδιο το παιχνίδι να του δώσει λύσεις σε ουκ ολίγες διαφορετικές θέσεις, δίνοντας του ευελιξία σε άλλες κινήσεις. Έτσι, με την Πάφο τον είδαμε 45 λεπτά δεύτερο φορ πίσω από τον Ελ Κααμπί, 30 λεπτά έξω δεξιά μπροστά αρχικά από τον Ρόντινεϊ κι έπειτα από τον Κοστίνια και 20 λεπτά σε ρόλο Νο 6, με 8άρι τον Μουζακίτη!

Έχει αυτή τη δυνατότητα ο Τσικίνιο να ανταποκρίνεται σε διάφορους ρόλους. Θα έλεγα ότι σαν εξάρι τα πήγε καλύτερα! Με επιστροφές για να βοηθάει ανασταλτικά, κυκλοφορία, κερδισμένες μάχες και μία πολύ έξυπνη σέντρα για το κεφάλι του Ταρέμι στο 94’.

