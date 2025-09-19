Τα «γκάζια» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στους παίκτες του μετά την ισοπαλία με την Πάφο ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Μαθήματα γκολ!» από τον Μεντιλίμπαρ στην προπόνηση του Ολυμπιακού.

Livesport: «Κόντης και στο... βάθος Ρεμπρόφ» για τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Φως των σπορ: «Κάντε αυτό που πρέπει» επεσήμανε στους ποδοσφαιριστές του ο Μεντιλίμπαρ.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Έρχονται εκπλήξεις!» στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού, «Φέρνει δυνατό άσο» στο μπάσκετ ο πρωταθλητής Ελλάδος.

Ώρα των σπορ: «Πανέτοιμοι Ζοάο Μάριο και Γκρούγιτς» στην ΑΕΚ.