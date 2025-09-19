Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (19/9) στο Gazzetta
Sportday: «Μαθήματα γκολ!» από τον Μεντιλίμπαρ στην προπόνηση του Ολυμπιακού.
Livesport: «Κόντης και στο... βάθος Ρεμπρόφ» για τον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Φως των σπορ: «Κάντε αυτό που πρέπει» επεσήμανε στους ποδοσφαιριστές του ο Μεντιλίμπαρ.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Έρχονται εκπλήξεις!» στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού, «Φέρνει δυνατό άσο» στο μπάσκετ ο πρωταθλητής Ελλάδος.
Ώρα των σπορ: «Πανέτοιμοι Ζοάο Μάριο και Γκρούγιτς» στην ΑΕΚ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.