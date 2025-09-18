Η ΠΑΕ Άρης θα πάρει 450 εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά στο γήπεδο του Αγρινίου ενώ εντός της ημέρας θα φανεί αν ο Πέδρο Άλβαρο θα βρεθεί στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ.

Οι διαδοχικές νίκες σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας έχουν αλλάξει τη διάθεση όλων στον Άρη και πλέον άπαντες έχουν στρέψει την προσοχή τους στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά για τη Stoiximan Superleague η οποία θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Αγρινίου.

Οι «κίτρινοι» θα παραλάβουν 450 εισιτήρια για να καλύψουν ένα μικρό μέρος των αναγκών των οπαδών τους καθώς η αποστολή παρέμεινε στο Αγρίνιο για να αποφύγει την ταλαιπωρία των διαδοχικών διαδρομών. Αντιθέτως, ο Πέδρο Άλβαρο ενσωματώθηκε στην αποστολή κι εντός της ημέρας θα φανεί αν θα βρεθεί στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ για την αναμέτρηση με την Κηφισιά.