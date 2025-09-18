Η ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Πάφο στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Μονότερμα αλλά...» δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός με την Πάφο.

Livesport: «Τράκαρε σε τοίχο» η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, «Οργή και... Ντέσερς» στον Παναθηναϊκό.

Φως των σπορ: «Έμπλεξε...» ο Ολυμπιακός μετά την ισοπαλία με τους Κύπριους.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Γα%# την ατυχία μου!» το σχόλιο για το 0-0 με την Πάφο.

Ώρα των σπορ: «Και νίκησε & βγήκαν όλοι όρθιοι!» στο ματς της ΑΕΚ στο Αιγάλεω.