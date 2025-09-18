Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (18/9) στο Gazzetta
Η ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Πάφο στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Μονότερμα αλλά...» δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός με την Πάφο.
Livesport: «Τράκαρε σε τοίχο» η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, «Οργή και... Ντέσερς» στον Παναθηναϊκό.
Φως των σπορ: «Έμπλεξε...» ο Ολυμπιακός μετά την ισοπαλία με τους Κύπριους.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Γα%# την ατυχία μου!» το σχόλιο για το 0-0 με την Πάφο.
Ώρα των σπορ: «Και νίκησε & βγήκαν όλοι όρθιοι!» στο ματς της ΑΕΚ στο Αιγάλεω.
