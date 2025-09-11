Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (11/9) στο Gazzetta
Το ρεπορτάζ των ομάδων αλλά και της Εθνικής μπάσκετ κυριαρχούν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Τρελαμένος» ο Ποντένσε για την επιστροφή του στο «Καραϊσκάκη».
Livesport: «Στέψη στο ΟΑΚΑ», ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, το Final 4 της Ευρωλίγκας στην Αθήνα.
Φως των σπορ: «Χαμηλά η... μπάλα» από τον Σπανούλη ενόψει ημιτελικού.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Τούρμπο» ο Σίλκοτ.
Ώρα των σπορ: «Γυρίζουν... φτιαγμένοι για γκολ και... ''2''» Ζίνι και Γιόβιτς.
