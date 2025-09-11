Το ρεπορτάζ των ομάδων αλλά και της Εθνικής μπάσκετ κυριαρχούν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Τρελαμένος» ο Ποντένσε για την επιστροφή του στο «Καραϊσκάκη».

Livesport: «Στέψη στο ΟΑΚΑ», ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, το Final 4 της Ευρωλίγκας στην Αθήνα.

Φως των σπορ: «Χαμηλά η... μπάλα» από τον Σπανούλη ενόψει ημιτελικού.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Τούρμπο» ο Σίλκοτ.

Ώρα των σπορ: «Γυρίζουν... φτιαγμένοι για γκολ και... ''2''» Ζίνι και Γιόβιτς.