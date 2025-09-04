Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr για την αλλαγή προπονητή και την επόμενη μέρα στον Άρη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σε ένα blog πριν καλά, καλά αρχίσει το πρωτάθλημα, πρέπει να μπούμε στην διαδικασία να συζητήσουμε για αλλαγή προπονητή στον Άρη.

Και προφανώς το θέμα στον Άρη δεν είναι μόνο η όποια αλλαγή προπονητή, αλλά και όλα όσα…άκουσε ο Θόδωρος Καρυπίδης. Είναι, λοιπόν, δύο τα αντικείμενα του σχολιασμού μας. Από την μία το αγωνιστικό και από την άλλη το διοικητικό.

Η…λούπα της αντικατάστασης του προπονητή μόλις μετά την δεύτερη αγωνιστική γίνεται…σχεδόν κάθε χρόνο και είναι φυσιολογικό πλέον να αποτελεί αντικείμενο σχολιασμού, αλλά και εμπαιγμού.

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης δυστυχώς δεν κατάφερε να πετύχει αυτό για το οποίο κλήθηκε πριν από 8 μήνες. Και είναι αλήθεια ότι η αποτυχία με την Αράζ και η ανετοιμότητα που παρουσίασε η ομάδα, δεν περίμενε κανείς ότι θα συνεχιστεί και με την έναρξη του πρωταθλήματος. Η εικόνα με τον Παναιτωλικό μετά τον τραυματισμό του Πέρεθ ήταν άθλια, οι αλλαγές αδιανόητες, αλλά όλα αυτά είναι θέμα κρίσης του καθενός.

Στους 8 μήνες παρουσίας του Μαρίνου Ουζουνίδη στην ομάδα δεν ένιωσα ποτέ έλλειψη σεβασμού προς τους δημοσιογράφους και την δουλειά μας και γενικότερα η συμπεριφορά του ήταν άψογη. Το βράδυ του Σαββάτου όμως έπρεπε να είναι στην συνέντευξη Τύπου για να εξηγήσει όλα όσα (δεν) είδαμε στον αγωνιστικό χώρο. Όχι σε εμάς, αλλά στον κόσμο. Χθες οι συνεργάτες του βρέθηκαν στο Ρύσιο και αποχαιρέτησαν τους παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκαν, ο ίδιος επέλεξε να μην το πράξει. Ελπίζω να το κάνει σήμερα μετά την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας με τον Άρη γιατί διαφορετικά η τελευταία εντύπωση που μένει θα είναι άσχημη και πραγματικά δεν βλέπω τον λόγο του…γιατί.

Ο Χιμένεθ και η προσδοκία του Άρη

Στην θέση του Ουζουνίδη θα έρθει ένας προπονητής γνωστός προφανώς στους Έλληνες φιλάθλους. Ο Μανόλο Χιμένεθ εκτός απροόπτου σήμερα θα ανακοινωθεί από τον Άρη και αύριο θα είναι στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης προσδοκά από τον Ισπανό προπονητή τα ίδια πράγματα που ζήτησε από τον Ουζουνίδη, αλλά σε καμία περιπτώσεων δεν πήρε.

Πρώτα από όλα…πειθαρχία. Μην λέμε πολλά σε αυτό το κομμάτι που άπαντες έχουν αποτύχει. Στην πράξη θα κριθεί ο Μανόλο. Τρόπος παιχνιδιού; Περιμένω ανάλυση από τον Γιώργο Τσακίρη! Η αλήθεια είναι ότι το προτιμώ και το έχω πει όχι τώρα, αλλά επί…Μάντζιου. Πολλές φορές έχω διαφωνήσει με συναρειανούς που ζητούσαν…καλό ποδόσφαιρο. Προσωπικά σήμερα θέλω μόνο αποτελέσματα.

Τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Αποτελέσματα. Τον τρόπο ας τον βρουν ο Χιμένεθ, ο Ρέγες, ο Καρυπίδης. Ας τον βρει και ο…Κατσικογιάννης. Μια φορά ας το κάνει και για τον Άρη. Για να έρθουν τα αποτελέσματα, ο Άρης θα πρέπει να παίξει σφιχτά, να τρέχει πολύ και να κερδίζει. 1-0, 0-1. Αυτό είναι το μόνο κριτήριο για το νέο προπονητή. Οι νίκες! Άδικο; 100%! Αλλά αυτό είναι…

Το μόνο που θέλω να δω είναι να έρθει με το staff του, να έχει το δικό του επιτελείο 4-5 συνεργατών και να δουλέψει. Χθες ενημερώθηκα ότι μετά από όσα έγιναν με τον Παναιτωλικό, το πρόγραμμα της ομάδας περιελάμβανε προπόνηση το πρωί της Παρασκευής, ρεπό το ΣΚ και επιστροφή Δευτέρα στις προπονήσεις! Αλήθεια τώρα; Προφανώς με Χιμένεθ αυτό θα αλλάξει, αλλά σε κάθε περίπτωση πέρα από το staff του o Χιμένεθ θα πρέπει να στηριχθεί από την διοίκηση όπως κανένας άλλος. Ξεκινάει με 3 εκτός έδρας παιχνίδια σε μία εβδομάδα.

Οπότε…

Η μπίλια στο…κίτρινο!

Θα ήταν αστείο την ίδια στιγμή μετά την αλλαγή του προπονητή να σας γράψω ότι θα αλλάξει τρόπο λειτουργίας ο Θόδωρος Καρυπίδης. Τα όσα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου είναι ξεκάθαρο από την δήλωση συγνώμης-πρωτοφανής για έναν άνθρωπο με τον χαρακτήρα του- ότι τον ταρακούνησαν. Ήταν κόκκινη γραμμή που ξεπεράστηκε το μπινελίκι στον φίλαθλο έξω από το Βικελίδης και αδιαπραγμάτευτο ότι δεν πρέπει να γίνει ποτέ ξανά.

Η καθολική στήριξη που απολάμβανε λίγα χρόνια πριν έχει αντικατασταθεί από ολοκληρωτική απογοήτευση και απαίτηση…αλλαγής σελίδας στην ομάδα. Χαίρομαι που οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας κόντρα σε κάθε λογής τρολ διατηρούν την ψυχραιμία τους- πρωτοφανές- και προσδοκούν ομαλή διαδοχή εφόσον φυσικά προκύψει υποψήφιος διάδοχος.

Μην γελιόμαστε, αυτή την στιγμή όποιος εμφανιστεί ως υποψήφιος αγοραστής της ΠΑΕ θα έχει το…πλεονέκτημα της ανάγκης αλλαγής. Θεωρώ ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης πρέπει να επαναλάβει ότι είναι ανοικτός σε προτάσεις, αλλά την ίδια στιγμή να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά στην ΠΑΕ. Αυτό που σίγουρα έχει αλλάξει σε σχέση με το άμεσα χρονικά περιβάλλον είναι ότι ο σύλλογος θα μπορεί σε 1-1.5 μήνα να πατήσει ακόμα πιο γερά στα πόδια του.

Η ομαλή μετάβαση εφόσον προκύψει θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα δουλειάς από όλους όσους συνθέτουν την οικογένεια του Άρη. Αλλά αυτό μπορεί να προκύψει σε 1 μήνα, σε 2 σε…12! Και για να προκύψει πρέπει να βρεθεί αγοραστής. Όσο δεν υπάρχει-από την στιγμή που θα κάνεις ότι καλύτερο μπορείς για να υπάρξει- η ομάδα πρέπει να λειτουργεί κανονικά.

Σας έχω σημειώσει τις απόψεις μου…γεωπολιτικά, αλλά και πόσο σημαντικό και θελκτικό είναι το θέμα του νέου γηπέδου. Πρέπει και η κυβέρνηση να αντιληφθεί- μέρες που είναι- ότι ο Άρης πρέπει να είναι καλά με ή χωρίς Καρυπίδη. Άποψή μου είναι ότι ο ΑΣ Άρης…καθαρός πλέον μπορεί να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βρει ανθρώπους που θα ενδιαφερθούν και την ίδια στιγμή θα ικανοποιούν και την οικογένεια Καρυπίδη. Πρέπει όμως να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό θα γίνει με γεμάτο γήπεδο και…ομαλά για να μην επηρεαστεί ο Άρης και δεν γίνεται σε…λίγες μέρες.

Η συσπείρωση και όχι η εσωστρέφεια, η ενότητα και όχι η διχόνοια μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτό δεν το λέω μόνο εγώ. Το λέει ο ΆΣ Άρης, το λένε οι οργανωμένοι του Άρη και προφανώς είναι ο τρόπος που θα ήθελε να αποχωρήσει και ο ίδιος ο Καρυπίδης. Μέχρι τότε όμως η ομάδα πρέπει να λειτουργεί…κανονικά. Να πληρώνει τις υποχρεώσεις της, να διεκδικεί την υλοποίηση των στόχων της. Μπορεί να πάρει το κύπελλο; Να μπει τετράδα; Να χαρώ εγώ! Θα καταλήξει σε μία από τα ίδια; Η πίεση θα γιγαντωθεί προς όλους. Σήμερα όμως τα δεδομένα δεν είναι όπως ήταν και δεν αναφέρομαι στο ότι το 90-10 υπέρ του Καρυπίδη έχει γίνει 10-90. Απογοήτευση που μπορεί να αλλάξει μόνο αν έρθουν νίκες. Πολλές νίκες και φυσικά μία σημαντική επιτυχία. Η κλήρωση του κυπέλλου σου στρώνει την μπάλα, όπως συνέβη θα πει κάποιος και στην Ευρώπη και την πέταξες στην κερκίδα.

Η μπίλια μπορεί να κάτσει στο κίτρινο όπως σας έλεγα ότι θα κάτσει στον ΑΣ, όταν υπήρχε η αντιπολίτευση της απαξίωσης και του μηδενισμού με προφανείς τους στόχους. Η μπίλια μπορεί να κάτσει στο κίτρινο, όπως σας έλεγα ότι θα γίνει στο μπάσκετ όταν ο Ρουσσιαμάνης και ο Αρβανίτης, ήταν…καρεκλοκένταυροι, αλλά τελικά βρήκαν τον τρόπο να αναλάβει την ομάδα ο Σιάο. Να θυμηθούμε και πάλι την διαχείριση του θέματος από τα ΜΜΕ και πως προστάτεψαν άριστα το όλο θέμα; Πώς πιέζονταν από κάθε λογής…ενδιαφερόμενο να δώσουν την ομάδα στον πρώτο τυχόντα γιατί απλά εμφανίστηκε πρώτος; Και άντεξαν και το σωστό έκαναν!

Στο ποδόσφαιρο προφανώς υπάρχουν πολλές περισσότερες παράμετροι και δυσκολίες. Αλλά θέλω να ξέρετε, ότι η μπίλια έχει αρχίσει να γυρνάει και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον που θα…κάτσει τελικά.